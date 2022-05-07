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07 мая 2022, 19:04 | Обновлено 07 мая 2022, 19:49
204
0

Лестер – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Миколенко и Ко остро нуждаются в очках

07 мая 2022, 19:04 | Обновлено 07 мая 2022, 19:49
204
0
Лестер – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
АПЛ / автор неизвестен

В воскресенье, 8 мая, в Лестер на стадионе «Кинг Пауэр» состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором местный «Лестер» примет «Эвертон». Стартовый свисток 42-летнего арбитра Крейга Поусона из Саут-Йоркшира прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Лестер

«Лисам» в турнирном плане бороться уже не за что. Они в таблице сезона занимают более чем скромное 11 место, имея в активе 42 очка после 33 встреч. Попадание в зону вылета им грозит лишь теоретически. От нее «Лестер» оторвался на сегодня на 10 пунктов. Впрочем, команда Брендана Роджерса нынче угодила в неприятную полосу, имея в пассиве серию из четырех матчей без побед (2 ничьи, 2 поражения).

К радости фанатов «Лестера» на своем поле их любимцы еще держат марку. Они имеют 8-й показатель по АПЛ в домашних матчах – 28 очков в 16 матчах (8 побед, 4 ничьи, 4 поражения). В пяти крайних поединках дома «лисы» добились трех побед при двух ничьих.

Эвертон

Команда украинского защитника Виталия Миколенко продолжает борьбу за сохранением места в английской Премьер-лиге. Нынче в таблице чемпионата она идет 18-й, возглавляя трио аутсайдеров с 32-мя набранными очками. Это лишь на два балла меньше, нежели у «Лидса», который располагается на безопасном 17 месте.

В предыдущем туре подопечные Фрэнка Лэмпарда дома обыграли «Челси» (1:0). Этим они улучшили свои шансы на спасение, а также добавили дополнительной интриги в борьбу за места в топ-4. Впрочем, старая славу новую любит, поэтому «ирискам» не время почивать на лаврах.

Ориентировочные составы

«Лестер»: Шмейхель – Джастин, Фофана, Эванс, Томас, Тилеманс, Менди, Мэддисон, Дьюсбери-Холл, Барнс, Варди.

«Эвертон»: Пикфорд – Коулмэн, Мина, Холгейт, Ивоби, Дукуре, Делф, Миколенко, Гордон, Грей, Ришарлисон.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости обязательно поразят ворота хозяев хотя бы один раз, и при этом имеют все шансы не проиграть. Нашей ставкой будет позиция – обе команды в матче забьют гол с коэффициентом 1.74 по линии Parimatch.

8 мая, воскресенье

«Лестер» – «Эвертон»
Лестер. «Кинг Пауэр». 16:00
Арбитр: Крейг Поусон (Саут-Йоркшир)
Прогноз Sport.ua – 1:2

 

Parimatch  
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Источник Sport.ua
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