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Чемпионат Англии
Лестер
08.05.2022, FT 1 : 2
Эвертон
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Англия
08 мая 2022, 20:45 |
1618
0

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Очень рад за Миколенко, это был качественный удар»

Главный тренер «Эвертона» – о победе над «Лестером»

08 мая 2022, 20:45 |
1618
0
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Очень рад за Миколенко, это был качественный удар»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу в матче 36-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (2:1), а также поделился эмоциями от дебютного гола Виталия Миколенко.

«Гол Миколенко – наш первый серьезный момент в матче. Это был качественный удар, и я очень рад Миколенко. Ему пришлось пережить очень нелегкие времена с тех пор, как он появился в Премьер-лиге, и я за него очень рад.
 
Это прекрасное чувство. После победы над «Челси» было большое желание продолжить. В гостях у «Лестера» играть очень непросто. У нас был план, и игроки придерживались его, что бы ни происходило на поле, забили они или нет. До выполнения задания еще далеко, но они могут быть очень довольны тем, что делали сегодня.
 
Я очень доволен. «Лестер» – команда топ-уровня. Мы много угрожали воротам соперника. Я доволен игрой», – сказал Лэмпард.

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Источник BBC
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