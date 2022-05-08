Фрэнк ЛЭМПАРД: «Очень рад за Миколенко, это был качественный удар»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу в матче 36-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (2:1), а также поделился эмоциями от дебютного гола Виталия Миколенко.

«Гол Миколенко – наш первый серьезный момент в матче. Это был качественный удар, и я очень рад Миколенко. Ему пришлось пережить очень нелегкие времена с тех пор, как он появился в Премьер-лиге, и я за него очень рад.



Это прекрасное чувство. После победы над «Челси» было большое желание продолжить. В гостях у «Лестера» играть очень непросто. У нас был план, и игроки придерживались его, что бы ни происходило на поле, забили они или нет. До выполнения задания еще далеко, но они могут быть очень довольны тем, что делали сегодня.



Я очень доволен. «Лестер» – команда топ-уровня. Мы много угрожали воротам соперника. Я доволен игрой», – сказал Лэмпард.