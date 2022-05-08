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08 мая 2022, 17:54 | Обновлено 08 мая 2022, 18:02
1176
1

Гол Миколенко помог Эвертону обыграть Лестер, победы Вест Хэма и Арсенала

Клуб из Ливерпуля покинул зону вылета

08 мая 2022, 17:54 | Обновлено 08 мая 2022, 18:02
1176
1
Гол Миколенко помог Эвертону обыграть Лестер, победы Вест Хэма и Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Состоялись три матча 36-го тура чемпионата Англии.

Виталий Миколенко отметился дебютным голом в АПЛ, чем помог «Эвертону» обыграть «Лестер». Украинец вышел в старте и был заменен на 66-й минуте после повреждения.

«Вест Хэм» разгромил «Норвич», Андрей Ярмоленко появился на поле во втором тайме по счете 3:0.

Еще в одной встрече «Арсенал» переиграл в большинстве «Лидс», чем помог «Эвертону» улучшить шансы на сохранение прописки в элите.

Чемпионат Англии. 36-й тур

«Лестер» – «Эвертон» – 1:2
Голы: 0:1 – 6 Миколенко, 1:1 – 11 Дака, 1:2 – 30 Холгейт.

«Норвич» – «Вест Хэм» – 0:4
Голы: 0:1 – 12 Бенрахма, 0:2 – 30 Антонио, 0:3 – 45 Бенрахма, 0:4 – 65, пенальти Лансини.

«Арсенал» – «Лидс» – 2:1
Голы: 1:0 – 5 Нкетиа, 2:0 – 10 Нкетиа, 2:1 – 66 Льоренте.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Hg
Тренер заменил Миколенко на 66 мин. , хотя у него 7,4 как и у Пикфорда.
На то он и тренер. Главное что гол-красавец не пропал! И теперь Эвертон уже выше лохов+ игра дома.
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