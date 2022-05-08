Англия08 мая 2022, 15:12 |
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Миколенко – в старте против Лестера, Ярмоленко – в запасе против Норвича
Виталий снова выйдет с первых минут
08 мая 2022, 15:12 |
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Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко с первых минут начнет встречу 35-го тура АПЛ против «Лестера».
Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко остался в запасе на матч против «Норвича».
Обе встречи начнутся в 16:00 по Киеву.
Для Миколенко это будет десятый матч в АПЛ и девятый в стартовом составе.
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