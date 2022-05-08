Миколенко – в старте против Лестера, Ярмоленко – в запасе против Норвича

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко с первых минут начнет встречу 35-го тура АПЛ против «Лестера».



Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко остался в запасе на матч против «Норвича».



Обе встречи начнутся в 16:00 по Киеву.



Для Миколенко это будет десятый матч в АПЛ и девятый в стартовом составе.