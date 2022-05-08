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  4. Миколенко – в старте против Лестера, Ярмоленко – в запасе против Норвича
Англия
08 мая 2022, 15:12 |
225
0

Миколенко – в старте против Лестера, Ярмоленко – в запасе против Норвича

Виталий снова выйдет с первых минут

08 мая 2022, 15:12 |
225
0
Миколенко – в старте против Лестера, Ярмоленко – в запасе против Норвича
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко с первых минут начнет встречу 35-го тура АПЛ против «Лестера».
 
Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко остался в запасе на матч против «Норвича».
 
Обе встречи начнутся в 16:00 по Киеву.
 
Для Миколенко это будет десятый матч в АПЛ и девятый в стартовом составе.

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Источник Sport.ua
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