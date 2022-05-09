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Чемпионат Англии
Норвич
08.05.2022, FT 0 : 4
Вест Хэм
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Англия
09 мая 2022, 01:19 | Обновлено 09 мая 2022, 01:54
21
0

Норвич – Вест Хэм – 0:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

09 мая 2022, 01:19 | Обновлено 09 мая 2022, 01:54
21
0
Норвич – Вест Хэм – 0:4. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 36-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на выезде разгромил «Норвич» со счетом 4:0.

События матча

65’
ГОЛ ! С пенальти забил Мануэль Лансини (Вест Хэм).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Вест Хэм).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
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Источник Sport.ua
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