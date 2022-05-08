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Чемпионат Англии
Лестер
08.05.2022, FT 1 : 2
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 мая 2022, 20:19 |
2851
0

Лестер – Эвертон – 1:2. Первый гол Миколенко. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 36-го тура АПЛ

08 мая 2022, 20:19 |
2851
0
Лестер – Эвертон – 1:2. Первый гол Миколенко. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на выезде одолел «Лестер» (2:1). Счет в матче открыл украинец Виталий Миколенко.

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Холгэйт (Эвертон).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Лестер).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Миколенко (Эвертон).
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Источник Sport.ua
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