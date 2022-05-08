Англия08 мая 2022, 20:19 |
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Лестер – Эвертон – 1:2. Первый гол Миколенко. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 36-го тура АПЛ
08 мая 2022, 20:19 |
2851
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В матче 36-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на выезде одолел «Лестер» (2:1). Счет в матче открыл украинец Виталий Миколенко.
События матча
30’
ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Холгэйт (Эвертон).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Лестер).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Миколенко (Эвертон).
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