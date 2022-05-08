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Чемпионат Англии
Лестер
08.05.2022, FT 1 : 2
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 мая 2022, 16:00 | Обновлено 08 мая 2022, 18:28
4389
3

Лестер – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 мая в 16:00 матч 36-го тура чемпионата Англии

08 мая 2022, 16:00 | Обновлено 08 мая 2022, 18:28
4389
3
Лестер – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая в 16:00 в матче 36-го тура чемпионата Англии играют «Лестер» и «Эвертон».

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports.

Лестер – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Стартовые составы команд

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Холгэйт (Эвертон).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Лестер).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Миколенко (Эвертон).
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Источник Sport.ua
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1927FCDK1927
Гооооооооол!!!! Ай, красава Микола!
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+3
LFC
А куда делась керчинская хейтерша простигосподи Олежка? Паспорт свой оркский доедает? 
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0
Hg
Ну хоть 1:2 не упускайте!
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0
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