Англия08 мая 2022, 16:00 | Обновлено 08 мая 2022, 18:28
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Лестер – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 мая в 16:00 матч 36-го тура чемпионата Англии
08 мая 2022, 16:00 | Обновлено 08 мая 2022, 18:28
4389
3
8 мая в 16:00 в матче 36-го тура чемпионата Англии играют «Лестер» и «Эвертон».
Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports.
Лестер – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Стартовые составы команд
The line-up is in for this afternoon's #PL match 📝#LeiEve pic.twitter.com/U0OsM4jSRZ— Leicester City (@LCFC) May 8, 2022
🔵 TEAM NEWS 🔵— Everton (@Everton) May 8, 2022
We are unchanged for #LEIEVE. 👊 pic.twitter.com/UK56f6fEo9
События матча
30’
ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Холгэйт (Эвертон).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Лестер).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Миколенко (Эвертон).
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