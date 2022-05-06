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06 мая 2022, 22:48 |
790
1

Сергей РЕБРОВ: «Все мы перейдем на украинский язык»

Известный украинский тренер считает, что не очень приятно говорить на языке страны-агрессора

06 мая 2022, 22:48 |
790
1
Сергей РЕБРОВ: «Все мы перейдем на украинский язык»
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Украинский тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал о победе со своей командой в Кубке ОАЭ.
 
«На матче была целая трибуна украинцев, украинских детей. После игры их переполняли эмоции, я подошел и взял украинский флаг. И весь стадион рукоплескал, я видел, как украинцы чувствовали поддержку всех присутствующих.
 
Сейчас я говорю на украинском языке. Каждый украинский гражданин понимает сейчас, насколько важен украинский язык. Я уверен, что все мы перейдем, потому что понимаем, насколько это необходимо не для страны, а для себя, поскольку не очень приятно говорить на языке страны-агрессора», – сказал Ребров.

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Источник ТСН
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Hg
С чего бы это вдруг? Русский язык это не российский и он не принадлежит раше. А на английском и немецком говорят ранее враждовавшие страны.
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