Сергей РЕБРОВ: «Все мы перейдем на украинский язык»

Украинский тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал о победе со своей командой в Кубке ОАЭ.



«На матче была целая трибуна украинцев, украинских детей. После игры их переполняли эмоции, я подошел и взял украинский флаг. И весь стадион рукоплескал, я видел, как украинцы чувствовали поддержку всех присутствующих.



Сейчас я говорю на украинском языке. Каждый украинский гражданин понимает сейчас, насколько важен украинский язык. Я уверен, что все мы перейдем, потому что понимаем, насколько это необходимо не для страны, а для себя, поскольку не очень приятно говорить на языке страны-агрессора», – сказал Ребров.

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