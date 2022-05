Брентфорд стал 168-й командой, которой забивал Роналду

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» в матче 35-го тур АПЛ. Игра завершилась со счетом 3:0. Форвард МЮ Криштиану Роналду отметился голом с пенальти.

Для Роналду «Брентфорд» стал 168-й командой, в ворота которой за карьеру забивал португалец.

В этом сезоне Роналду сыграл 29 матчей за МЮ в Премьер-лиге, забил 18 мячей и сделал 3 голевые передачи.

Cristiano Ronaldo's penalty against Brentford means he's now scored against 168 different teams throughout his career 🤯 pic.twitter.com/bmLkLWYIra