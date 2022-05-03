Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
35-й тур
Ман Юнайтед
3 : 0
Брентфорд
02.05.2022, FT   ТВ-трансляция: 

МЮ с голом Роналду разгромил Брентфорд. Но в Лигу чемпионов уже не попасть

37-летний Криштиану теперь имеет 18 забитых мячей в сезоне АПЛ

  • 03.05.2022 00:10
  • 96 просмотров
  • 0 комментариев
МЮ с голом Роналду разгромил Брентфорд. Но в Лигу чемпионов уже не попасть
© Getty Images/Global Images Ukraine

2 мая в матче 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» одержал разгромную победу над «Брентфордом» (3:0).

У «МЮ» голы забили Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду (с пенальти) и Рафаэль Варан. 37-летний Роналду теперь имеет 18 забитых мячей в сезоне АПЛ.

«Ман Юнайтед» с 58 очками занимает 6-е место в АПЛ, но де-факто уже не сможет попасть в топ-4, зону Лиги чемпионов.

АПЛ. 35-й тур

Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 3:0

Голы: Бруну Фернандеш, 9, Криштиану Роналду, 61 (пен). Варан, 72.

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Алекс Теллес, Варан, Линделеф, Далот, Матич (Фред, 71), Мактоминей, Мата (Джоунс, 75), Бруну Фернандеш, Эланга (Кавани, 74), Криштиану Роналду.

Брентфорд: Райя, Хенри, Бек Серенсен, Янссон, Роэрслев Расмуссен, Айер, Эриксен, Нергор (Йенсен, 71), Янельт (Дасилва, 73), Тони, Мбеумо (Висса, 76)

Предупреждения: Матич, 54.

Судья: Кавана (Англия)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 21 года (21+) Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности