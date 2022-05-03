МЮ с голом Роналду разгромил Брентфорд. Но в Лигу чемпионов уже не попасть

2 мая в матче 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» одержал разгромную победу над «Брентфордом» (3:0).

У «МЮ» голы забили Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду (с пенальти) и Рафаэль Варан. 37-летний Роналду теперь имеет 18 забитых мячей в сезоне АПЛ.

«Ман Юнайтед» с 58 очками занимает 6-е место в АПЛ, но де-факто уже не сможет попасть в топ-4, зону Лиги чемпионов.

АПЛ. 35-й тур

Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 3:0

Голы: Бруну Фернандеш, 9, Криштиану Роналду, 61 (пен). Варан, 72.

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Алекс Теллес, Варан, Линделеф, Далот, Матич (Фред, 71), Мактоминей, Мата (Джоунс, 75), Бруну Фернандеш, Эланга (Кавани, 74), Криштиану Роналду.

Брентфорд: Райя, Хенри, Бек Серенсен, Янссон, Роэрслев Расмуссен, Айер, Эриксен, Нергор (Йенсен, 71), Янельт (Дасилва, 73), Тони, Мбеумо (Висса, 76)

Предупреждения: Матич, 54.

Судья: Кавана (Англия)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine