02.05.2022, FT 3 : 0
Англия03 мая 2022, 02:20 |
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Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Англии
03 мая 2022, 02:20 |
77
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» в матче 35-го тур АПЛ. Игра завершилась со счетом 3:0.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Варан (Ман Юнайтед).
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
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