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Чемпионат Англии
Ман Юнайтед
02.05.2022, FT 3 : 0
Брентфорд
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Англия
03 мая 2022, 02:20 |
77
0

Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Англии

03 мая 2022, 02:20 |
77
0
Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 3:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» в матче 35-го тур АПЛ. Игра завершилась со счетом 3:0.

Смотрите видео голов и обзор матча:

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Варан (Ман Юнайтед).
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига видео голов и обзор
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Источник Setanta Sports Ukraine
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