Ральф РАНГНИК: «Могли забить еще два или три гола»
Наставник «Манчестер Юнайтед» – о разгроме «Брентфорда»
Временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал разгромную победу над «Брентфордом» (3:0) в 35-м туре английской Премьер-лиги.
«Мы заслужили победу. Мы могли забить еще два или три гола. Мы допустили два или три провала в обороне, но в целом, это не так много, как в некоторых других матчах. Большую часть времени мы контролировали ситуацию. Сегодняшнее владение мячом было одним из наших лучших в этом году. Именно такую игру мы хотим показывать нашим болельщикам.
Было видно, что игроки собрались вместе, что им нравилось играть друг с другом. У нас на поле было три креативных центральных полузащитника, и это помогало нам владеть мячом.
Я был очень рад, что Бруно забил, и его игра была лучше, чем в последних двух играх. Это был важный вопрос для развития игры», - сказал Рангник.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война идет по плану?
Наставник подтвердил вероятный уход из команды