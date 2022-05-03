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  4. Ральф РАНГНИК: «Могли забить еще два или три гола»
Англия
03 мая 2022, 10:50 | Обновлено 03 мая 2022, 11:01
47
0

Ральф РАНГНИК: «Могли забить еще два или три гола»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о разгроме «Брентфорда»

03 мая 2022, 10:50 | Обновлено 03 мая 2022, 11:01
47
0
Ральф РАНГНИК: «Могли забить еще два или три гола»
Getty Images/Global Images Ukraine

Временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал разгромную победу над «Брентфордом» (3:0) в 35-м туре английской Премьер-лиги.

«Мы заслужили победу. Мы могли забить еще два или три гола. Мы допустили два или три провала в обороне, но в целом, это не так много, как в некоторых других матчах. Большую часть времени мы контролировали ситуацию. Сегодняшнее владение мячом было одним из наших лучших в этом году. Именно такую ​​игру мы хотим показывать нашим болельщикам.

Было видно, что игроки собрались вместе, что им нравилось играть друг с другом. У нас на поле было три креативных центральных полузащитника, и это помогало нам владеть мячом.

Я был очень рад, что Бруно забил, и его игра была лучше, чем в последних двух играх. Это был важный вопрос для развития игры», - сказал Рангник.

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Ральф Рангник Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига
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Источник BBC
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