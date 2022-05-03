Ральф РАНГНИК: «Могли забить еще два или три гола»

Временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал разгромную победу над «Брентфордом» (3:0) в 35-м туре английской Премьер-лиги.

«Мы заслужили победу. Мы могли забить еще два или три гола. Мы допустили два или три провала в обороне, но в целом, это не так много, как в некоторых других матчах. Большую часть времени мы контролировали ситуацию. Сегодняшнее владение мячом было одним из наших лучших в этом году. Именно такую ​​игру мы хотим показывать нашим болельщикам.

Было видно, что игроки собрались вместе, что им нравилось играть друг с другом. У нас на поле было три креативных центральных полузащитника, и это помогало нам владеть мячом.

Я был очень рад, что Бруно забил, и его игра была лучше, чем в последних двух играх. Это был важный вопрос для развития игры», - сказал Рангник.