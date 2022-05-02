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35-й тур
Ман Юнайтед
1 : 0
Брентфорд
51’   ТВ-трансляция: 

Ман Юнайтед – Брентфорд. Роналду в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 мая в 22:00 матч 35-го тура чемпионата Англии

  • 02.05.2022 22:00
  • 702 просмотра
  • 1 комментарий
Ман Юнайтед – Брентфорд. Роналду в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

2 мая в 22:00 в матче 35-го тура чемпионата Англии играют «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд».

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.

Ман Юнайтед – Брентфорд. Роналду в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

События матча
44' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
9' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Hg, 02.05.2022 22:55
    0
    Такой красивый мяч забил Рон в касание и сантиметровый оффсайд.(
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