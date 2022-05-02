2 мая в 22:00 в матче 35-го тура чемпионата Англии играют «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд».
Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.
Ман Юнайтед – Брентфорд. Роналду в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
🔴🆚🐝— Manchester United (@ManUtd) May 2, 2022
Braced for the Bees 👊#MUFC | #MUNBRE
🚨 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🚨— Brentford FC (@BrentfordFC) May 2, 2022
🔙 Ajer and Norgaard return
Teams presented by @BlueJeansNet #BrentfordFC #MUNBRE pic.twitter.com/2Vl5uSSZxa
События матча
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
Источник — Sport.ua
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