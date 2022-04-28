Роман ЯРЕМЧУК: «Я считаю, что в Украине должен быть один язык»

Нападающий Бенфики и национальной сборной Украины Роман Яремчук высказал свое мнение о языковом вопросе в нашей стране.
– На сегодняшний день наше информационное пространство заполнено провокациями. И что бы я сейчас не сказал, это будет на всех футбольных пабликах.
Я считаю, что в Украине должен быть один язык - украинский. Это мое видение, которого я всегда придерживаюсь. Мое мнение, что наши дети должны изучать только украинский язык, а если ты хочешь общаться на русском, пожалуйста, иди разговаривай – это твой выбор. В Украине никого не унижают, если кто-то говорит на русском и никогда такого не было.
Сколько моих друзей в «Динамо», «Шахтере», повсюду, они говорят на русском, есть и такие, которые общаются на украинском и это нормально.
– Ваш ребенок на каком языке разговаривает?
– Я со своим ребенком говорю на украинском языке.
– А жена?
– А жена говорит суржиком. Немного на русском, немного на украинском. Со мной старается говорить на украинском языке, а своими родителями – на русском.
– А в садике ребенок общается на португальском?
– Он только начал ходить в садик. У них там говорят на португальском, но хочется, чтобы было больше английского, - сказал Яремчук.
Источник — Футбол 1/2/3
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Я вчив українську мову в Луганську.
Знаю по оцінкам її краще ніж російську.
Але є 2 момента.
1. Це грамотність.
2. Це політика.
Грамотність- Це велика проблема,ще більш за політику.
Тому що вже 4 місяць скоро піде, а школи зачинені.
Дуже тяжко вчитися знаю по своєму сину.
Ніколи у нас не було проблеми була проблема в політиках.
А ще дуже сподіваюсь на те що вчителі все таки не всі виїхали.
Бережіть себе.
З вами був Юрко.
А як би ці рускомовні жили стільки ж років у інших державах (Німеччина, Франція, Італія і тд), вони також там по рюські розмовляли? НІ, таке не можливо!!!
Інша справа Литва. от там дійсно поважають свою мову, традиціїї. і до українців добре відносяться.
Это язык Конституции государства Украина.
Но есть и родные языки у граждан страны. Это языки, которые человек усваивает с раннего детства без специального обучения. Язык матери и отца. И никто не в силах их запретить.
А вот некоторые страны, такие как США, Великобритания или Австралия, де-юре не имеют государственного языка для всей страны. Но у них другое государственное устройство.
Інша справа Литва. от там дійсно поважають свою мову, традиціїї. і до українців добре відносяться.
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