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Роман ЯРЕМЧУК: «Я считаю, что в Украине должен быть один язык»

Форвард сборной Украины – о языковом вопросе

  • 28.04.2022 18:28
  • 672 просмотра
  • 12 комментариев
Роман ЯРЕМЧУК: «Я считаю, что в Украине должен быть один язык»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Нападающий Бенфики и национальной сборной Украины Роман Яремчук высказал свое мнение о языковом вопросе в нашей стране.

– На сегодняшний день наше информационное пространство заполнено провокациями. И что бы я сейчас не сказал, это будет на всех футбольных пабликах.

Я считаю, что в Украине должен быть один язык - украинский. Это мое видение, которого я всегда придерживаюсь. Мое мнение, что наши дети должны изучать только украинский язык, а если ты хочешь общаться на русском, пожалуйста, иди разговаривай – это твой выбор. В Украине никого не унижают, если кто-то говорит на русском и никогда такого не было.

Сколько моих друзей в «Динамо», «Шахтере», повсюду, они говорят на русском, есть и такие, которые общаются на украинском и это нормально.

– Ваш ребенок на каком языке разговаривает?
– Я со своим ребенком говорю на украинском языке.

– А жена?
– А жена говорит суржиком. Немного на русском, немного на украинском. Со мной старается говорить на украинском языке, а своими родителями – на русском.

– А в садике ребенок общается на португальском?
– Он только начал ходить в садик. У них там говорят на португальском, но хочется, чтобы было больше английского, - сказал Яремчук.

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Умник, 28.04.2022 18:52
    +4
    Ще раз вона і була і буде одна.
    Я вчив українську мову в Луганську.
    Знаю по оцінкам її краще ніж російську.
    Але є 2 момента.
    1. Це грамотність.
    2. Це політика.
    Грамотність- Це велика проблема,ще більш за політику.
    Тому що вже 4 місяць скоро піде, а школи зачинені.
    Дуже тяжко вчитися знаю по своєму сину.
    Ніколи у нас не було проблеми була проблема в політиках.
    А ще дуже сподіваюсь на те що вчителі все таки не всі виїхали.
    Бережіть себе.
    З вами був Юрко.
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    online
    GloryUkraine, 28.04.2022 18:39
    +4
    Усіков, 28.04.2022 18:34
    Якщо і робити другу мову, то краще англійську
    Не треба робити другу. Англійську просто треба вивчати як у всьому цивілізованому світі. Тоді і в самій Україні буде безліч туристів з усього світу і українці де завгодно будуть себе почувати чудово.
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    online
    GloryUkraine, 28.04.2022 18:32
    +3
    Згоден. Державна мова повинна бути одна-єдина. Але також пропоную транслювати в Україні англомовні канали, особливо для дітей, а також вивчати англійську з дитячого садочку. І головне треба повністю витіснити з України мову тої рашистськоі Фєкальноі западні.
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    online
    Andrey_1992, 28.04.2022 19:14
    +2
    я за максимальне викорінення російської мови в Україні, треба зробити як в Латвії, тим хто не здасть екзамен на знання державної мови і історії, просто не видавати паспорт громадянина України, не допускати до серйозної роботи, не давати їм права брати участь у політичному житті країни
    Ссылка
    nivava, 28.04.2022 19:01
    +2
    Я не розумію, як прожити 32 роки у країні, і теревенити Я НЄ ПАНІМАЮ ЄТОТ ЯЗИК...
    А як би ці рускомовні жили стільки ж років у інших державах (Німеччина, Франція, Італія і тд), вони також там по рюські розмовляли? НІ, таке не можливо!!!
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    Усіков, 28.04.2022 18:34
    +2
    GloryUkraine, 28.04.2022 18:32
    Згоден. Державна мова повинна бути одна-єдина. Але також пропоную транслювати в Україні англомовні канали, особливо для дітей, а також вивчати англійську з дитячого садочку. І головне треба повністю витіснити з України мову тої рашистськоі Фєкальноі западні.
    Якщо і робити другу мову, то краще англійську
    Ссылка
    Усіков, 28.04.2022 19:19
    +1
    Andrey_1992, 28.04.2022 19:14
    я за максимальне викорінення російської мови в Україні, треба зробити як в Латвії, тим хто не здасть екзамен на знання державної мови і історії, просто не видавати паспорт громадянина України, не допускати до серйозної роботи, не давати їм права брати участь у політичному житті країни
    В Латвії до речі, багато російськомовних як і самих росіян, які там проживають. Я навіть бачив одне відео в телеграм-каналі, як один хлопець вирішив підтримати Україну (наш чи латвієць - не знаю) і став з українським прапором на одній з вулиць. То до нього багато хто чіплявся, дехто навіть намагався прапор із рук вирвати...
    Інша справа Литва. от там дійсно поважають свою мову, традиціїї. і до українців добре відносяться.
    Ссылка
    April, 28.04.2022 18:51
    +1
    Так он и есть один.
    Это язык Конституции государства Украина.
    Но есть и родные языки у граждан страны. Это языки, которые человек усваивает с раннего детства без специального обучения. Язык матери и отца. И никто не в силах их запретить.
    А вот некоторые страны, такие как США, Великобритания или Австралия, де-юре не имеют государственного языка для всей страны. Но у них другое государственное устройство.
    Ссылка
    online
    justhateme, 28.04.2022 19:43
    0
    Усіков, 28.04.2022 19:19
    В Латвії до речі, багато російськомовних як і самих росіян, які там проживають. Я навіть бачив одне відео в телеграм-каналі, як один хлопець вирішив підтримати Україну (наш чи латвієць - не знаю) і став з українським прапором на одній з вулиць. То до нього багато хто чіплявся, дехто навіть намагався прапор із рук вирвати...
    Інша справа Литва. от там дійсно поважають свою мову, традиціїї. і до українців добре відносяться.
    в Латвії більшість російськомовних мают пашпорт іншого кольору, який дає їм право йти на*уй і більш нічого
    Ссылка
    online
    justhateme, 28.04.2022 19:42
    0
    April, 28.04.2022 18:54
    Естественный вопрос. А посему не китайский или испанский? Ведь английский только на третьем месте в мире.
    це серед вживаних на офіційному рівні. так англійську знає в світі кожен 3ій
    Ссылка
    April, 28.04.2022 18:54
    -4
    GloryUkraine, 28.04.2022 18:32
    Згоден. Державна мова повинна бути одна-єдина. Але також пропоную транслювати в Україні англомовні канали, особливо для дітей, а також вивчати англійську з дитячого садочку. І головне треба повністю витіснити з України мову тої рашистськоі Фєкальноі западні.
    Естественный вопрос. А посему не китайский или испанский? Ведь английский только на третьем месте в мире.
    Ссылка
    online
    VikyKrasotulechka90, 28.04.2022 18:36
    -10
    Ввести закон,хто розмовляе рашиком.. 5 років позбавлення волі!!!
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