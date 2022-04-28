Роман ЯРЕМЧУК: «Я считаю, что в Украине должен быть один язык»

Нападающий Бенфики и национальной сборной Украины Роман Яремчук высказал свое мнение о языковом вопросе в нашей стране.

– На сегодняшний день наше информационное пространство заполнено провокациями. И что бы я сейчас не сказал, это будет на всех футбольных пабликах.

Я считаю, что в Украине должен быть один язык - украинский. Это мое видение, которого я всегда придерживаюсь. Мое мнение, что наши дети должны изучать только украинский язык, а если ты хочешь общаться на русском, пожалуйста, иди разговаривай – это твой выбор. В Украине никого не унижают, если кто-то говорит на русском и никогда такого не было.

Сколько моих друзей в «Динамо», «Шахтере», повсюду, они говорят на русском, есть и такие, которые общаются на украинском и это нормально.

– Ваш ребенок на каком языке разговаривает?

– Я со своим ребенком говорю на украинском языке.

– А жена?

– А жена говорит суржиком. Немного на русском, немного на украинском. Со мной старается говорить на украинском языке, а своими родителями – на русском.

– А в садике ребенок общается на португальском?

– Он только начал ходить в садик. У них там говорят на португальском, но хочется, чтобы было больше английского, - сказал Яремчук.