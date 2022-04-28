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Роман ЯРЕМЧУК: «Я не умею стрелять, но могу доносить людям правду о войне»

Форвард сборной Украины – о своем вкладе в победу

  • 28.04.2022 17:03
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Роман ЯРЕМЧУК: «Я не умею стрелять, но могу доносить людям правду о войне»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Нападающий «Бенфики» и национальной сборной Украины Роман Яремчук рассказал, каким видит свое участие в приближении победы нашей страны над россией.

«Каждый делает свою работу как он может. Я не умею воевать, стрелять. Могу представлять свою страну и делать так, чтобы о ней узнавало как можно больше людей. Бенфика достаточно много помогает в распространении информации о происходящем в Украине. Это главное, что я сейчас могу делать и как помогать», - сказал Яремчук.

Источник — Футбол 1/2/3

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    Yanker8888888888, 28.04.2022 17:59
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