Роман ЯРЕМЧУК: «Я не умею стрелять, но могу доносить людям правду о войне»

Нападающий «Бенфики» и национальной сборной Украины Роман Яремчук рассказал, каким видит свое участие в приближении победы нашей страны над россией.
«Каждый делает свою работу как он может. Я не умею воевать, стрелять. Могу представлять свою страну и делать так, чтобы о ней узнавало как можно больше людей. Бенфика достаточно много помогает в распространении информации о происходящем в Украине. Это главное, что я сейчас могу делать и как помогать», - сказал Яремчук.
Источник — Футбол 1/2/3
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