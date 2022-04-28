Роман ЯРЕМЧУК: «Я в кино не видел такого, что происходит сейчас»

Форвард лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук высказался о войне с российскими оккупантами.

«Конечно я понимал, что что-то будет, но не думал, что им хватит ума нападать на Украину со всех сторон. Понимал, что могут быть провокации в Донецкой и Луганской областях, но то, что они пойдут так и будут вытворять такое в нашей стране, я не мог представить в самых страшных фантазиях. Я в кино такого не видел, что происходит сейчас.

Украина – это европейское государство. Не хочу называть страны, но мы не живем там, где Ирак, Иран, Афганистан, мы в центре Европы. И как такое может происходить без наказания – для меня просто непонятно», - сказал Яремчук.