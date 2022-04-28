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Роман ЯРЕМЧУК: «Я в кино не видел такого, что происходит сейчас»

Нападающий «Бенфики» шокирован зверствами оккупантов

  • 28.04.2022 15:03
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Роман ЯРЕМЧУК: «Я в кино не видел такого, что происходит сейчас»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук высказался о войне с российскими оккупантами.

«Конечно я понимал, что что-то будет, но не думал, что им хватит ума нападать на Украину со всех сторон. Понимал, что могут быть провокации в Донецкой и Луганской областях, но то, что они пойдут так и будут вытворять такое в нашей стране, я не мог представить в самых страшных фантазиях. Я в кино такого не видел, что происходит сейчас.

Украина – это европейское государство. Не хочу называть страны, но мы не живем там, где Ирак, Иран, Афганистан, мы в центре Европы. И как такое может происходить без наказания – для меня просто непонятно», - сказал Яремчук.

Источник — Футбол 1/2/3

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