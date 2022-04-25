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Орлы уничтожили Быков. Определен победитель Юношеской лиги УЕФА

«Бенфика» отправила шесть безответных мячей в ворота «Ред Булл Зальцбург»

  • 25.04.2022 21:00
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Орлы уничтожили Быков. Определен победитель Юношеской лиги УЕФА
© Getty Images/Global Images Ukraine

25 апреля в швейцарском Ньоне состоялся финальный матч Юношеской лиги УЕФА.

«Бенфика» U-19 разгромила сверстников из «Ред Булл Зальцбург» U-19 со счетом 6:0.

По составу это был повтор финала 2017 года, который выиграли «Быки» (2:1). На этот раз «Орлы» взяли убедительный реванш.

Юношеская лига УЕФА

Финал. 25 апреля. Ньон (Швейцария)

Ред Булл Зальцбург U-19 (Австрия) – Бенфика U-19 (Португалия) – 0:6

Сетка турнира

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

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