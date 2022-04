Орлы уничтожили Быков. Определен победитель Юношеской лиги УЕФА

25 апреля в швейцарском Ньоне состоялся финальный матч Юношеской лиги УЕФА.

«Бенфика» U-19 разгромила сверстников из «Ред Булл Зальцбург» U-19 со счетом 6:0.

По составу это был повтор финала 2017 года, который выиграли «Быки» (2:1). На этот раз «Орлы» взяли убедительный реванш.

Юношеская лига УЕФА

Финал. 25 апреля. Ньон (Швейцария)

Ред Булл Зальцбург U-19 (Австрия) – Бенфика U-19 (Португалия) – 0:6

Сетка турнира

SENSATIONAL! 👏👏👏



An incredible display by Benfica, who at the fourth attempt have won a UEFA Youth League final! 🙌#UYL @SLBenfica 🇵🇹 pic.twitter.com/hR0VZgkGQe