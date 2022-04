Новый рекорд. Бавария первой в топ-5 чемпионатах выиграла 10 титулов подряд

«Бавария» досрочно выиграла чемпионат Германии, оформив 10-й кряду титул Бундеслиги.

Среди топ-5 ведущих европейских чемпионатов такое достижение случилось впервые. Ранее у «Ювентуса» была 9 подряд титулов Серии A.

В Ла Лиге самая длительная серия была у «Реала» - 5 титулов. А Лиге 1 доминировал «Лион» - 7 чемпионств. В Англии ряд команд побеждал в чемпионате по три раза кряду.



Bayern are the first team to win 10 consecutive league titles in a top-five European division:



🏆 2012/13

🏆 2013/14

🏆 2014/15

🏆 2015/16

🏆 2016/17

🏆 2017/18

🏆 2018/19

🏆 2019/20

🏆 2020/21

🏆 2021/22



Champions for a decade. 🤯 pic.twitter.com/jlBUSJaGEb