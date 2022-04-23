Бавария выиграла 10-й подряд титул Бундеслиги. Команда обыграла Боруссию Д

«Бавария» в матче чемпионата Германии обыграла единственного конкурента в борьбе за титул «Боруссию Д» со счетом 3:1 и досрочно стала чемпионом.
Для мюнхенской команды это 10-й кряду титул Бундеслиги и 32-й в истории.
Чемпионат Германии. 31-й тур
Бавария - Боруссия Дортмунд 3:1
Голы: Гнабри, 15, Левандовски, 34, Мусиала, 83 - Джан, 52 (с пен)
Бавария: Нойер, Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис, Киммих (Зюле, 90), Горецка, Гнабри (Мусиала, 63), Мюллер (Забитцер, 82), Коман (Сане, 82), Левандовски (Чупо-Мотинг, 90)
Боруссия: Хитц, Вольф (Пасслак, 87), Аканджи, Загаду, Геррейру, Беллингхэм, Джан, Брандт, Ройс, Рейнер (Гиттенс, 67), Холанд (Мукоко, 87)
🏆🏆🏆🏆🏆 #MiaSanMeister 🏆🏆🏆🏆🏆#MISS10N ✔ #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/yW6enWWmGP— FC Bayern München (@FCBayern) April 23, 2022
Источник — Sport.ua
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