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31-й тур
Бавария
3 : 1
Боруссия Д
23.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Бавария выиграла 10-й подряд титул Бундеслиги. Команда обыграла Боруссию Д

Мюнхенцы одолели основного конкурента и снова выиграли Бундеслигу

  • 23.04.2022 21:26
  • 531 просмотр
  • 2 комментария
Бавария выиграла 10-й подряд титул Бундеслиги. Команда обыграла Боруссию Д
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» в матче чемпионата Германии обыграла единственного конкурента в борьбе за титул «Боруссию Д» со счетом 3:1 и досрочно стала чемпионом.

Для мюнхенской команды это 10-й кряду титул Бундеслиги и 32-й в истории.

Чемпионат Германии. 31-й тур

Бавария - Боруссия Дортмунд 3:1
Голы: Гнабри, 15, Левандовски, 34, Мусиала, 83 - Джан, 52 (с пен)

Бавария: Нойер, Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис, Киммих (Зюле, 90), Горецка, Гнабри (Мусиала, 63), Мюллер (Забитцер, 82), Коман (Сане, 82), Левандовски (Чупо-Мотинг, 90)

Боруссия: Хитц, Вольф (Пасслак, 87), Аканджи, Загаду, Геррейру, Беллингхэм, Джан, Брандт, Ройс, Рейнер (Гиттенс, 67), Холанд (Мукоко, 87)
 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    one l2, 23.04.2022 21:37 (изменен)
    0
    Шо? Опять ?
    Ссылка
    online
    Hg, 23.04.2022 21:31
    0
    Уже тошнит.)
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