В поединке 31-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:1 и досрочно стала чемпионом.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
|52'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эмре Джан (Боруссия Д).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
Источник — YouTube
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