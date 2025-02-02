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Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 18:59 | Обновлено 02 февраля 2025, 19:05
1062
0

Результативный нападающий. Клубы УПЛ следят за нигерийским легионером

Джастис Охаджунва может перебраться в Украину

02 февраля 2025, 18:59 | Обновлено 02 февраля 2025, 19:05
1062
0
Результативный нападающий. Клубы УПЛ следят за нигерийским легионером
Зимбру. Джастис Охаджунва

Клубы Украинской Премьер-лиги следят за нигерийским нападающий кишиневского «Зимбру» Джастисом Охаджунвой, сообщает телеграм-канал «Бей-Беги».

По информации источника, несколько украинских клубов интересуются 23-летним нападающим. Прошлым летом «Кривбасс» делал предложение по Джастису, а в прошлом месяце интерес к нападающему проявила «Александрия».

В текущем сезоне Джастис Оханджува провел 13 матчей на клубном уровне, забил 8 голов и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что греческий центрбек, которым интересовался «Кривбасс», сменил клуб в Чехии.

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Данііл Киріяка Источник: Бей-беги
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