Результативный нападающий. Клубы УПЛ следят за нигерийским легионером

Клубы Украинской Премьер-лиги следят за нигерийским нападающий кишиневского «Зимбру» Джастисом Охаджунвой, сообщает телеграм-канал «Бей-Беги».

По информации источника, несколько украинских клубов интересуются 23-летним нападающим. Прошлым летом «Кривбасс» делал предложение по Джастису, а в прошлом месяце интерес к нападающему проявила «Александрия».

В текущем сезоне Джастис Оханджува провел 13 матчей на клубном уровне, забил 8 голов и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что греческий центрбек, которым интересовался «Кривбасс», сменил клуб в Чехии.