Англия02 февраля 2025, 18:51 | Обновлено 02 февраля 2025, 19:01
1066
0
Арсенал – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор центрального поединка 24-го тура Английской Премьер-лиги
02 февраля 2025, 18:51 | Обновлено 02 февраля 2025, 19:01
1066
0
2 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между Арсеналом и Манчестер Сити.
Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко начал матч со скамейки запасных.
Уже на старте игры гол забил Мартин Эдегор для Арсенала, 1:0 в пользу хозяев поля.
ГОЛ! 1:0. Мартин Эдегор, 2 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 февраля 2025, 19:33 53
Александр Зубков станет игроком турецкого клуба
Бокс | 02 февраля 2025, 10:36 5
Александр Красюк высказался о противостоянии Бивола с Бетербиевым
Футбол | 02.02.2025, 17:30
Футбол | 02.02.2025, 18:55
Футбол | 01.02.2025, 23:16
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.02.2025, 08:48 4
01.02.2025, 12:04 8
01.02.2025, 14:40 114
02.02.2025, 08:33 12
01.02.2025, 00:57
02.02.2025, 10:58
01.02.2025, 10:07 9
31.01.2025, 20:17 8