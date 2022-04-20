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18-й тур
Эвертон
0 : 1
Лестер
85’

Эвертон – Лестер. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 апреля в 21:45 поединок 18-го тура чемпионата Англии

  • 20.04.2022 22:25
  • 807 просмотров
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Эвертон – Лестер. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

20 апреля в 21:45 в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии встретятся «Эвертон» и «Лестер».

Украинский защитник команды хозяев поля Виталий Миколенко заявлен в основе.

Видеотрансляция матча доступна на YouTube телеканала Setanta Sports.

Эвертон – Лестер. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

События матча
5' ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер).

Источник — Sport.ua

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