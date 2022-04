Эвертон – Лестер. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 апреля в 21:45 в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии встретятся «Эвертон» и «Лестер».

Украинский защитник команды хозяев поля Виталий Миколенко заявлен в основе.

Видеотрансляция матча доступна на YouTube телеканала Setanta Sports.

Стартовые составы команд

📋 | This is how we line-up tonight! #EVELEI pic.twitter.com/n7gIhiPnEt