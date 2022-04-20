20 апреля в 21:45 в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии встретятся «Эвертон» и «Лестер».
Украинский защитник команды хозяев поля Виталий Миколенко заявлен в основе.
Видеотрансляция матча доступна на YouTube телеканала Setanta Sports.
Эвертон – Лестер. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
📋 | This is how we line-up tonight! #EVELEI pic.twitter.com/n7gIhiPnEt— Everton (@Everton) April 20, 2022
Here's how City line-up tonight at Goodison Park 📝 🦊#EveLei pic.twitter.com/DPxU3v31m5— Leicester City (@LCFC) April 20, 2022
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер).
Источник — Sport.ua
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