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20.04.2022, FT

Эвертон с Миколенко спас игру против Лестера, Челси дома уступил Арсеналу

«Ман Сити» убедительно переиграл «Брайтон», Зинченко вышел на замену

  • 20.04.2022 23:59
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  • 1 комментарий
Эвертон с Миколенко спас игру против Лестера, Челси дома уступил Арсеналу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Несколько перенесенных матчей сыграно 20 апреля в чемпионате Англии.

«Челси» довольно неожиданно дома уступил «Арсеналу» (2:4) и третья позиция синих теперь под вопросом.

«Эвертон», за который весь матч сыграл украинец Виталий Миколенко, спас игру против «Лестера» в компенсированное время (1:1). Это ничья принесла ирискам важное очков в борьбе за выживание В активе «Эвертона» 29 очков и 17-я позиция.

«Ман Сити» убедительно переиграл «Брайтон», забив гостям три мяча, и вернул себе лидерство в АПЛ. Украинец Александр Зинченко вышел на замену у хозяев поля на 77-й минуте.

Лидеры АПЛ: Ман Сити (77), Ливерпуль (76), Челси (62), Арсенал, Тоттенхэм (по 57), Ман Юнайтед (54), Вест Хэм (52).

АПЛ. 20 апреля

Челси – Арсенал – 2:4

Голы: Нкетиа, 13 (0:1). Вернер, 17 (1:1). Смит-Роу, 27 (1:2). Аспиликуэта, 32 (2:2). Нкетиа, 57 (2:3). Сака, 90, пен. (2:4)

Челси: Менди, Алонсо (Зиеш, 81), Кристенсен (Тиагу Силва, 46), Джеймс, Аспиликуэта, Сарр, Канте, Лофтус-Чик, Маунт, Лукаку (Хаверц, 60), Вернер.

Арсенал: Рамсдейл, Уайт, Габриэл Магальяйнс, Холдинг, Нуну Тавареш, Сака (Ляказетт, 90), Эдегор, Смит-Роу (Седрик Суариш, 75), Эль-Нени, Джака, Нкетиа (Мартинелли, 70).

Предупреждения: Сарр, 65, Маунт, 85, Аспиликуэта, 90 – Габриэл Магальяйнс, 90.

Судья: Мосс (Англия)

Манчестер Сити  Брайтон  3:0

Голы: Марез, 53, Фоден, 65, Бернарду Силва, 82.

Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунс (Зинченко, 77), Аке (Рубен Диаш, 46), Ляпорт, Жоау Канселу, Гюндоган, Эрнандес, Де Брюйне (Габриэл Жезус, 83), Бернарду Силва, Марез, Фоден.

Брайтон: Санчес, Лемпти (Уэбстер, 61), Данк, Велтман, Кукурелья, Макаллистер, Мвепу, Гросс, Марч, Кайседо (Сармиэнто, 73), Уэлбек (Мопей, 77).

Предупреждения: Макаллистер, 79, Уэбстер, 81 Данк, 89.

Судья: Дин (Англия)

Эвертон – Лестер – 1:1

Голы: Ришарлисон, 90+2 – Барнс, 5.

Ньюкасл – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Алмирон, 32.

Турнирная таблица АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
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    online
    pol-55, 21.04.2022 00:03
    +1
    В цьому матчі був за Челсі т.я.Арсенал конкурент Тотема за 4ку,але його перемога заслужена,мабуть все покаже очна зустріч між ними,а Челсі як так далі буде грати то також за 4ку,хоча там гра в запасі і кажись календар легший,хоча це АПЛ все може *з ніг на голову*,там ще МЮ на хвості.
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