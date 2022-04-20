Эвертон с Миколенко спас игру против Лестера, Челси дома уступил Арсеналу

Несколько перенесенных матчей сыграно 20 апреля в чемпионате Англии.
«Челси» довольно неожиданно дома уступил «Арсеналу» (2:4) и третья позиция синих теперь под вопросом.
«Эвертон», за который весь матч сыграл украинец Виталий Миколенко, спас игру против «Лестера» в компенсированное время (1:1). Это ничья принесла ирискам важное очков в борьбе за выживание В активе «Эвертона» 29 очков и 17-я позиция.
«Ман Сити» убедительно переиграл «Брайтон», забив гостям три мяча, и вернул себе лидерство в АПЛ. Украинец Александр Зинченко вышел на замену у хозяев поля на 77-й минуте.
Лидеры АПЛ: Ман Сити (77), Ливерпуль (76), Челси (62), Арсенал, Тоттенхэм (по 57), Ман Юнайтед (54), Вест Хэм (52).
АПЛ. 20 апреля
Челси – Арсенал – 2:4
Голы: Нкетиа, 13 (0:1). Вернер, 17 (1:1). Смит-Роу, 27 (1:2). Аспиликуэта, 32 (2:2). Нкетиа, 57 (2:3). Сака, 90, пен. (2:4)
Челси: Менди, Алонсо (Зиеш, 81), Кристенсен (Тиагу Силва, 46), Джеймс, Аспиликуэта, Сарр, Канте, Лофтус-Чик, Маунт, Лукаку (Хаверц, 60), Вернер.
Арсенал: Рамсдейл, Уайт, Габриэл Магальяйнс, Холдинг, Нуну Тавареш, Сака (Ляказетт, 90), Эдегор, Смит-Роу (Седрик Суариш, 75), Эль-Нени, Джака, Нкетиа (Мартинелли, 70).
Предупреждения: Сарр, 65, Маунт, 85, Аспиликуэта, 90 – Габриэл Магальяйнс, 90.
Судья: Мосс (Англия)
Манчестер Сити – Брайтон – 3:0
Голы: Марез, 53, Фоден, 65, Бернарду Силва, 82.
Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунс (Зинченко, 77), Аке (Рубен Диаш, 46), Ляпорт, Жоау Канселу, Гюндоган, Эрнандес, Де Брюйне (Габриэл Жезус, 83), Бернарду Силва, Марез, Фоден.
Брайтон: Санчес, Лемпти (Уэбстер, 61), Данк, Велтман, Кукурелья, Макаллистер, Мвепу, Гросс, Марч, Кайседо (Сармиэнто, 73), Уэлбек (Мопей, 77).
Предупреждения: Макаллистер, 79, Уэбстер, 81 Данк, 89.
Судья: Дин (Англия)
Эвертон – Лестер – 1:1
Голы: Ришарлисон, 90+2 – Барнс, 5.
Ньюкасл – Кристал Пэлас – 1:0
Гол: Алмирон, 32.
Турнирная таблица АПЛ
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.