Эвертон с Миколенко спас игру против Лестера, Челси дома уступил Арсеналу

Несколько перенесенных матчей сыграно 20 апреля в чемпионате Англии.

«Челси» довольно неожиданно дома уступил «Арсеналу» (2:4) и третья позиция синих теперь под вопросом.

«Эвертон», за который весь матч сыграл украинец Виталий Миколенко, спас игру против «Лестера» в компенсированное время (1:1). Это ничья принесла ирискам важное очков в борьбе за выживание В активе «Эвертона» 29 очков и 17-я позиция.

«Ман Сити» убедительно переиграл «Брайтон», забив гостям три мяча, и вернул себе лидерство в АПЛ. Украинец Александр Зинченко вышел на замену у хозяев поля на 77-й минуте.

Лидеры АПЛ: Ман Сити (77), Ливерпуль (76), Челси (62), Арсенал, Тоттенхэм (по 57), Ман Юнайтед (54), Вест Хэм (52).

АПЛ. 20 апреля

Челси – Арсенал – 2:4

Голы: Нкетиа, 13 (0:1). Вернер, 17 (1:1). Смит-Роу, 27 (1:2). Аспиликуэта, 32 (2:2). Нкетиа, 57 (2:3). Сака, 90, пен. (2:4)

Челси: Менди, Алонсо (Зиеш, 81), Кристенсен (Тиагу Силва, 46), Джеймс, Аспиликуэта, Сарр, Канте, Лофтус-Чик, Маунт, Лукаку (Хаверц, 60), Вернер.

Арсенал: Рамсдейл, Уайт, Габриэл Магальяйнс, Холдинг, Нуну Тавареш, Сака (Ляказетт, 90), Эдегор, Смит-Роу (Седрик Суариш, 75), Эль-Нени, Джака, Нкетиа (Мартинелли, 70).

Предупреждения: Сарр, 65, Маунт, 85, Аспиликуэта, 90 – Габриэл Магальяйнс, 90.

Судья: Мосс (Англия)

Манчестер Сити – Брайтон – 3:0

Голы: Марез, 53, Фоден, 65, Бернарду Силва, 82.

Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунс (Зинченко, 77), Аке (Рубен Диаш, 46), Ляпорт, Жоау Канселу, Гюндоган, Эрнандес, Де Брюйне (Габриэл Жезус, 83), Бернарду Силва, Марез, Фоден.

Брайтон: Санчес, Лемпти (Уэбстер, 61), Данк, Велтман, Кукурелья, Макаллистер, Мвепу, Гросс, Марч, Кайседо (Сармиэнто, 73), Уэлбек (Мопей, 77).

Предупреждения: Макаллистер, 79, Уэбстер, 81 Данк, 89.

Судья: Дин (Англия)

Эвертон – Лестер – 1:1

Голы: Ришарлисон, 90+2 – Барнс, 5.

Ньюкасл – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Алмирон, 32.

Турнирная таблица АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine