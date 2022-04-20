Миколенко – в основе Эвертона на матч с Лестером

Сегодня, 20 апреля «Эвертон» в перенесенном матче 18-го тура АПЛ дома примет «Лестер». Начало матча – в 21:45 по Киеву.
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Мина, Миколенко, Аллан, Делф, Ивоби, Грей, Гордон, Ришарлисон
📋 | This is how we line-up tonight! #EVELEI pic.twitter.com/n7gIhiPnEt— Everton (@Everton) April 20, 2022
Источник — Sport.ua
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