Миколенко – в основе Эвертона на матч с Лестером

Сегодня, 20 апреля «Эвертон» в перенесенном матче 18-го тура АПЛ дома примет «Лестер». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Мина, Миколенко, Аллан, Делф, Ивоби, Грей, Гордон, Ришарлисон

