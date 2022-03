ВИДЕО. Кирьос после матча с Надалем едва не покалечил боллбоя ракеткой

Скандальный австралийский теннисист Ник Кирьос провел неплохой матч против испанца Рафаэля Надаля в рамках 1/4 финала Мастерса в Индиан-Уэллс, но проиграл в трех сетах (6:7, 7:5, 4:6).



Также Кирьос запомнился некоторыми эпатажными выходками во время встречи, как то перепалка с известным актером Беном Стиллером. Ник попросил не учить его как играть, сославшись на то, что он не учит Стиллера его ремеслу.

😆



Does @NickKyrgios tell @BenStiller how to act? Don’t think so…#IndianWells pic.twitter.com/wrq9j5VBSi