ВИДЕО. Кирьос после матча с Надалем едва не покалечил боллбоя ракеткой

Скандальный австралийский теннисист Ник Кирьос провел неплохой матч против испанца Рафаэля Надаля в рамках 1/4 финала Мастерса в Индиан-Уэллс, но проиграл в трех сетах (6:7, 7:5, 4:6).
Также Кирьос запомнился некоторыми эпатажными выходками во время встречи, как то перепалка с известным актером Беном Стиллером. Ник попросил не учить его как играть, сославшись на то, что он не учит Стиллера его ремеслу.
😆— Tennis TV (@TennisTV) March 18, 2022
Does @NickKyrgios tell @BenStiller how to act? Don’t think so…#IndianWells pic.twitter.com/wrq9j5VBSi
После завершения встречи раздосадованный Кирьос со всей силы запустил ракеткой в корт, после отскока она полетела в сторону болбоя, который, к счастью, был начеку и увернулся.
«Конечно, это был неудачный отскок. Думаю, если бы я миллион раз повторил этот бросок, повторить такой отскок не получилось бы», – сказал после матча теннисист.
No le da la raqueta de Kyrgios al recogepelotas por reflejos. Qué vergüenza. pic.twitter.com/jEWtZvUtbF— Germán Abril (@gerebit0) March 18, 2022
Источник — Sport.ua
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