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ВИДЕО. Кирьос после матча с Надалем едва не покалечил боллбоя ракеткой

Ник был близок к тому, чтобы попасть парню прямо в голову

  • 18.03.2022 14:14
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ВИДЕО. Кирьос после матча с Надалем едва не покалечил боллбоя ракеткой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Скандальный австралийский теннисист Ник Кирьос провел неплохой матч против испанца Рафаэля Надаля в рамках 1/4 финала Мастерса в Индиан-Уэллс, но проиграл в трех сетах (6:7, 7:5, 4:6).
 
Также Кирьос запомнился некоторыми эпатажными выходками во время встречи, как то перепалка с известным актером Беном Стиллером.  Ник попросил не учить его как играть, сославшись на то, что он не учит Стиллера его ремеслу.

После завершения встречи раздосадованный Кирьос со всей силы запустил ракеткой в корт, после отскока она полетела в сторону болбоя, который, к счастью, был начеку и увернулся. 
 
«Конечно, это был неудачный отскок. Думаю, если бы я миллион раз повторил этот бросок, повторить такой отскок не получилось бы», – сказал после матча теннисист.

Источник — Sport.ua

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