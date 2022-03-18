ВИДЕО. Кирьос после матча с Надалем едва не покалечил боллбоя ракеткой

Скандальный австралийский теннисист Ник Кирьос провел неплохой матч против испанца Рафаэля Надаля в рамках 1/4 финала Мастерса в Индиан-Уэллс, но проиграл в трех сетах (6:7, 7:5, 4:6).



Также Кирьос запомнился некоторыми эпатажными выходками во время встречи, как то перепалка с известным актером Беном Стиллером. Ник попросил не учить его как играть, сославшись на то, что он не учит Стиллера его ремеслу.

После завершения встречи раздосадованный Кирьос со всей силы запустил ракеткой в корт, после отскока она полетела в сторону болбоя, который, к счастью, был начеку и увернулся.



«Конечно, это был неудачный отскок. Думаю, если бы я миллион раз повторил этот бросок, повторить такой отскок не получилось бы», – сказал после матча теннисист.