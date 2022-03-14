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Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Родители не успели уехать с Украины»

Родные футболиста «Краковии» не успели покинуть страну

  • 14.03.2022 16:39
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Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Родители не успели уехать с Украины»
© ФК Краковия. Алексей Дитятьев

Игрок польской «Краковии» Алексей Дитятьев рассказал, почему его родители не смогли покинуть Украину после начала войны.

«Сначала все были в шоковом состоянии и не знали, что делать. Я хотел найти машину, чтобы родители сели и уехали оттуда. Но родители: «Нет-нет, сейчас все будет хорошо». Эти драгоценные минуты и часы мы потеряли. А когда они захотели и решились уехать, город был закрыт, это было невозможно. В 4:30 утра, когда все началось, была большая очередь на заправках, многие паниковали.

Подруга моей жены успела уехать, потому что они сразу собрали вещи, сели в авто и уехали. Мы приняли их в Польше, они живут здесь. Муж ушел в территориальную оборону. Большинство людей успели уехать, но есть те, кто остался», - сказал Дитятьев.

Источник — Футбол 1/2/3

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