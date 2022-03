Украинская теннисистка Даяна Ястремская получила уайлд-кард на турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. 128-я ракетка мира выступит на престижном хардовом турнире в США.

Японка Наоми Осака, которой ранее была предоставлена wild card, попала сразу в основную сетку. И организаторы отдали дикую карту Даяне Ястремской, которая 6 марта проиграла в финале турнира в Лионе китаянке Чжан Шуай.

21-летняя Ястремская дважды играла в Индиан-Уэллс. В 2019 году она проиграла в первом раунде, а в прошлом году дошла до второго круга.

Турнир в Индиан-Уэллс будет проходить с 9 по 20 марта 2022 года. От Украины еще будут играть Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина (в основной сетке), а также Леся Цуренко (в квалификации).

