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Ястремская проиграла битву за титул в Лионе

Даяна не смогла выиграть четвертый турнир WTA в карьере

  • 06.03.2022 17:54
  • 2486 просмотров
  • 19 комментариев
Ястремская проиграла битву за титул в Лионе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№140 WTA) проиграла финал на турнире WTA 250 в Лионе.
 
В матче за титул украинка уступила Чжан Шуай из Китая (№64 WTA).
 
Лион. Финал
Даяна Ястремская (Украина) – Чжан Шуай (Китай) – 6:3, 3:6, 4:6

Для Даяны это был первый финал за два года. Последний раз она брала титул в мае 2019 года.
 
С новой недели Ястремская очень близко подтянется к первой сотни, но пока что будет за ее пределами. В ближайшее время ей не нужно ничего защищать, поэтому украинка должна прогрессировать и дальше.

33-летняя Чжан Шуай выиграла первый титул за пять лет.

Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 06.03.2022 18:22 (изменен)
    +2
    В любом случае подождем, вот обновили заявку, Даяна пока в списке, может уже готовиться к поездке!
    Ссылка
    online
    Spectra, 06.03.2022 18:19 (изменен)
    +2
    А хотя в Калифорнию, хоть и далеко лететь, но благодаря большой разницы времени, будет норм, если щас сядет в самолёт как раз к вечеру по местному прилетит. Нельзя пропускать такой крупный турнир!
    Ссылка
    online
    Santk86, 06.03.2022 18:07
    +2
    Молодец вышла в финал, показала хороший уровень тенниса, немного сил не хватило, но ничего страшное уже намного лучше чем раньше играла, осталось поработать над психологией и можно штурмовать крупные турниры.
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    online
    Vlad Ltava, 06.03.2022 18:35
    +1
    Вже прогрес і це добре . Перемог тобі ! Слава Україні !
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    online
    Oksana Karpevych, 06.03.2022 18:29
    +1
    Spectra, 06.03.2022 18:22
    В любом случае подождем, вот обновили заявку, Даяна пока в списке, может уже готовиться к поездке!
    Було б чудово отримати цю WC
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    online
    Александр Ад, 06.03.2022 18:09
    +1
    Даяна на жаль виглядала більш втомленую,ніж кітаянка.Но вірімо що такі повернула собі смак до перемог!
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    online
    Spectra, 06.03.2022 18:05 (изменен)
    +1
    Печально! Какой турнир провела, какие эмоции взяла первый сет и повела во втором, а потом переломный момент. А про третий сет молчу, когда начала вести с брейком начала бездарно подавать. Вот на этой ноте закончился для нее турнир. Про Калифорнию и речи не идёт, уставшая расстроенная, если и поедет сразу вылетит без вариантов.
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    online
    axylinam, 06.03.2022 18:03
    +1
    Обидное поражение, в начале второго сета не дожала, в третьем сете тоже не дожала, по всей видимости физических сил не хватило, но это всё равно хороший результат
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    online
    Oksana Karpevych, 06.03.2022 18:46
    0
    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 06.03.2022 18:45
    А де все це дивитесь. Діліться.
    https://www.dartsrankings.com/tennis/women/indian-wells
    Ссылка
    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 06.03.2022 18:45
    0
    Spectra, 06.03.2022 18:22
    В любом случае подождем, вот обновили заявку, Даяна пока в списке, может уже готовиться к поездке!
    А де все це дивитесь. Діліться.
    Ссылка
    online
    Spectra, 06.03.2022 18:45
    0
    Скажу уже когда эмоции утихли. Даяна провела отличный турнир. Сначало 1/4 Дубая, теперь финал Лиона. Думаю Даяна постепенно вернётся на свой уровень, главное эмоции держать в ключевые моменты матчей!
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    online
    Spectra, 06.03.2022 18:40
    0
    Чего приходится ждать, у Калифорнии всего утро пока, а жеребьевка будет вечером
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    online
    Spectra, 06.03.2022 18:34 (изменен)
    0
    Oksana Karpevych, 06.03.2022 18:32
    Ну зараз пише як одна вільна в списку в основу, вчора її не було. А раптом
    Если бы выиграла титул, по-любому ей бы дали, а так не понятно, может другой американки дадут. Хотя думаю некому и так соплячкам раздали ВК!
    Ссылка
    online
    Oksana Karpevych, 06.03.2022 18:32
    0
    Spectra, 06.03.2022 18:31
    К сожалению ВК уже раздали, там Осака и все остальное американки!
    Ну зараз пише як одна вільна в списку в основу, вчора її не було. А раптом
    Ссылка
    online
    Spectra, 06.03.2022 18:31 (изменен)
    0
    Oksana Karpevych, 06.03.2022 18:29
    Було б чудово отримати цю WC
    К сожалению ВК уже раздали, там Осака и все остальное американки!
    Ссылка
    online
    Spectra, 06.03.2022 18:12
    0
    Александр Ад, 06.03.2022 18:09
    Даяна на жаль виглядала більш втомленую,ніж кітаянка.Но вірімо що такі повернула собі смак до перемог!
    Сетка халява, а Даяне нужно было Кырстю закрывать в двух сетах, я более чем уверен что выиграла бы сегодня!
    Ссылка
    online
    vital, 06.03.2022 18:08
    0
    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 06.03.2022 18:00
    Погана тенденція в Даяни - почала програвати фінали.
    Ну за попередній програний фінал Даяни не соромно. А от програти 33-річній тітці, цього можна було б уникнути. Якби вчора не подарувала українка другий сет Кирсті із рахунку 3-0 на свою користь, то зберегла б більше сил на сьогоднішній фінал. Думаю це психологічна проблема, коли Даяна занадто швидко вірить що суперниця вже все - здалася, і вона розконцентровується та одразу починає сипати помилками, а потім їй треба програти багато геймі поспіль, поки в неї знову налагодиться гра.
    Ссылка
    online
    Spectra, 06.03.2022 18:07
    0
    А так конечно спасибо за эмоции, в тяжёлый момент, самое обидное поражения после возвращение!
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    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 06.03.2022 18:00
    -4
    Погана тенденція в Даяни - почала програвати фінали.
    Ссылка
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