Ястремская проиграла битву за титул в Лионе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№140 WTA) проиграла финал на турнире WTA 250 в Лионе.



В матче за титул украинка уступила Чжан Шуай из Китая (№64 WTA).



Лион. Финал

Даяна Ястремская (Украина) – Чжан Шуай (Китай) – 6:3, 3:6, 4:6

Для Даяны это был первый финал за два года. Последний раз она брала титул в мае 2019 года.



С новой недели Ястремская очень близко подтянется к первой сотни, но пока что будет за ее пределами. В ближайшее время ей не нужно ничего защищать, поэтому украинка должна прогрессировать и дальше.

33-летняя Чжан Шуай выиграла первый титул за пять лет.