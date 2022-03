Украина сделала запрос о переносе матча против Шотландии

Украинская ассоциация футбола (УАФ) сделала запрос о переносе матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. Он должен был состояться 24 марта, но, очевидно, не пройдет в этот день из-за войны в Украине.

УАФ надеется, что матч можно будет провести в более поздние сроки. Ранее сообщалось, что 24 марта Шотландия может провести товарищеский матч против Польши, чьего соперника, россию, отстранили.

Ukraine's Football Assocation has requested the postponement of the March 24th playoff against Scotland in Glasgow.