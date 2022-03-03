Украина сделала запрос о переносе матча против Шотландии

Украинская ассоциация футбола (УАФ) сделала запрос о переносе матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. Он должен был состояться 24 марта, но, очевидно, не пройдет в этот день из-за войны в Украине.

УАФ надеется, что матч можно будет провести в более поздние сроки. Ранее сообщалось, что 24 марта Шотландия может провести товарищеский матч против Польши, чьего соперника, россию, отстранили.