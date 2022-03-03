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Польша может сыграть товарищеский матч с Шотландией, деньги – Украине

Поединок пройдет 24 марта

  • 03.03.2022 19:55
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Польша может сыграть товарищеский матч с Шотландией, деньги – Украине
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Польши по футболу планирует провести товарищеский матч 24 марта. В этот день поляки должны были играть в плей-офф отбора на ЧМ-2022 против россии, однако страну-агрессора отстранили от международных соревнований.

Главным кандидатом в соперники Польши в этом матче является сборная Шотландии. Она 24 марта должна была играть с Украиной, но этот матч, очевидно, не состоится из-за войны в стране.

Все вырученные от проведения матч средства планируют направить на помощь Украине.

Источник — Meczyki

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