Польша может сыграть товарищеский матч с Шотландией, деньги – Украине

Сборная Польши по футболу планирует провести товарищеский матч 24 марта. В этот день поляки должны были играть в плей-офф отбора на ЧМ-2022 против россии, однако страну-агрессора отстранили от международных соревнований.
Главным кандидатом в соперники Польши в этом матче является сборная Шотландии. Она 24 марта должна была играть с Украиной, но этот матч, очевидно, не состоится из-за войны в стране.
Все вырученные от проведения матч средства планируют направить на помощь Украине.
Источник — Meczyki
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