ЦУРЕНКО – Макгрегору: «Украинцы сражаются с захватчиками. Поможешь нам?»

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко обратилась к суперзвезде ММА Конору Макгрегору, призвав ирландца как-нибудь помочь Украине, которая сражается с Россией.

Макгрегор пока про нападение РФ на Украину не говорил.

«Эй, Конор, пока люди Украины сражаются на своей земле с захватчиками, лидер России посылает к нам свои войска и чеченских бандитов, чтобы убить наш народ. Как ирландец, вы должны бороться за независимость и свободу. Можешь помочь нам?», - написала Цуренко в Twitter.

Hey Conor, while the 🇺🇦people are fighting on their land with the invaders, the 🇷🇺leader sends his troops and chechen🧔🏻‍♂️bandits to us, to kill our people. As a 🇮🇪 Irish, you should now about fighting for independence ✊and freedom. Can you help us? 🙏@TheNotoriousMMA pic.twitter.com/1uVpEhSJV0