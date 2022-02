ФОТО. Без улыбок. Зинченко и Миколенко обнялись на предматчевой тренировке

В субботу, 26 февраля, в матче 27-го тура АПЛ «Эвертон» примет «Манчестер Сити».



Украинские легионеры команды Виталий Миколенко и Александр Зинченко не попали в стартовые составы, но на предматчевой тренировке подбежали друг к другу и обнялись. Было видно, что оба переживают.

Zinchenko & Mykolenko sharing an embrace during the warm-up.



❤️🇺🇦pic.twitter.com/dZ6mfzLJqM