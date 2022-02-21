ВИДЕО. Футболистка сборной Новой Зеландии сделала хет-трик в свои ворота

Мейкайла Мур трижды поразила ворота своей команды еще в первом тайме матча против США

  • 21.02.2022 13:38
  • 2781 просмотр
  • 9 комментариев
ВИДЕО. Футболистка сборной Новой Зеландии сделала хет-трик в свои ворота
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летняя защитница «Ливерпуля» и сборной Новой Зеландии Мейкайла Мур отметилась необычным антирекордом в поединке Кубка SheBelieves, который ежегодно проходит в США.

В матче против национальной команды США Мур отметилась хет-триком… в свои ворота. Мейкайла забила три автогола на 5-й, 6-й и 36-й минутах встречи, сделав счет 3:0 в пользу сборной США. После этого неудачливая футболистка была заменена. Матч завершился победой США со счетом 5:0.

Несмотря на неудачное выступление, главный тренер сборной Новой Зеландии Йитка Климкова крепко обняла Мейкайлу. «У каждого игрока бывают сложные игры. У Мур сегодня был тяжелый день», — отметила Климкова.

Источник — Twitter

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    umnuy2, 21.02.2022 14:12
    +8
    нафига заменили-интересно же было бы
    Ссылка
    winner2012, 21.02.2022 14:26
    +2
    Ставку сделала 😂
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    online
    euro2012_za_2012euro, 21.02.2022 14:40
    +1
    Прелестно!!
    Захочешь повторить , и не сможешь
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    online
    OKs100, 21.02.2022 14:21
    +1
    Та ну, случайно забить три гола в свои ворота невозможно, в третьем голу она специально била по своим воротам.
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    online
    Mr.Budd, 21.02.2022 13:56
    +1
    Может проспорила))
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    Николай Власов, 21.02.2022 15:17
    0
    winner2012, 21.02.2022 14:26
    Ставку сделала 😂
    ВСЁ ВОЗМОЖНО
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    online
    andi Mir, 21.02.2022 14:58
    0
    Даже арендоуполь в матчах с отсосуолло в лиге пари-матч такого себе не позволяет. 
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    online
    Abra_kodabra, 21.02.2022 13:46
    0
    Ты, не ты, когда ставка подгарает!
    Ссылка
    Lesovij7, 21.02.2022 13:52 (изменен)
    -4
    Место женщины на кухне
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