ВИДЕО. Футболистка сборной Новой Зеландии сделала хет-трик в свои ворота

25-летняя защитница «Ливерпуля» и сборной Новой Зеландии Мейкайла Мур отметилась необычным антирекордом в поединке Кубка SheBelieves, который ежегодно проходит в США.

В матче против национальной команды США Мур отметилась хет-триком… в свои ворота. Мейкайла забила три автогола на 5-й, 6-й и 36-й минутах встречи, сделав счет 3:0 в пользу сборной США. После этого неудачливая футболистка была заменена. Матч завершился победой США со счетом 5:0.

Несмотря на неудачное выступление, главный тренер сборной Новой Зеландии Йитка Климкова крепко обняла Мейкайлу. «У каждого игрока бывают сложные игры. У Мур сегодня был тяжелый день», — отметила Климкова.

