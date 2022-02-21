ВИДЕО. Футболистка сборной Новой Зеландии сделала хет-трик в свои ворота

25-летняя защитница «Ливерпуля» и сборной Новой Зеландии Мейкайла Мур отметилась необычным антирекордом в поединке Кубка SheBelieves, который ежегодно проходит в США.
В матче против национальной команды США Мур отметилась хет-триком… в свои ворота. Мейкайла забила три автогола на 5-й, 6-й и 36-й минутах встречи, сделав счет 3:0 в пользу сборной США. После этого неудачливая футболистка была заменена. Матч завершился победой США со счетом 5:0.
Несмотря на неудачное выступление, главный тренер сборной Новой Зеландии Йитка Климкова крепко обняла Мейкайлу. «У каждого игрока бывают сложные игры. У Мур сегодня был тяжелый день», — отметила Климкова.
Not great 😬— OddsChecker (@OddsCheckerUS) February 20, 2022
New Zealand’s Meikayla Moore has a hat trick against the US…of own goals. 🥴
(via @USWNT) pic.twitter.com/ssB8G5dhyE
Источник — Twitter
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