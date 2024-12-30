Судьбу игры решил автогол. Верона обыграла Болонью в матче на 5 голов

30 декабря состоялся матч 18-го тура Серии А между «Болоньей» и «Вероной».

Игра прошла на «Стадио Ренато Далл'Ара» в Болонье.

За хозяев дубль оформил аргентинский нападающий Бенхамен Домингес. Гости ответили голами Амина Сарра и Каспера Тенстедта. Судьбу матча решил автогол нападающего «Болоньи» Сантьяго Кастро.

На 51-й минуте полузащитник «Болоньи» Томмазо Побега получил прям красную карточку.

В турнирной таблице «Болонья», имея в своем активе 28 очков, занимает седьмое место. «Верона» набрала 18 пунктов и занимает 16-ю позицию.

Серия А. 18-й тур. 30 декабря

Болонья – Верона – 2:3

Голы: Домингес, 20, 58 – Сарр, 38, Тенгстедт, 45+2, Кастро, 89 (автогол)

Удаления: Побега, 51

Фотогалерея: