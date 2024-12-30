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Чемпионат Италии
Болонья
30.12.2024 21:45 – FT 2 : 3
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Италия
30 декабря 2024, 23:41 |
23
0

Судьбу игры решил автогол. Верона обыграла Болонью в матче на 5 голов

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу Вероны

30 декабря 2024, 23:41 |
23
0
Судьбу игры решил автогол. Верона обыграла Болонью в матче на 5 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря состоялся матч 18-го тура Серии А между «Болоньей» и «Вероной».

Игра прошла на «Стадио Ренато Далл'Ара» в Болонье.

За хозяев дубль оформил аргентинский нападающий Бенхамен Домингес. Гости ответили голами Амина Сарра и Каспера Тенстедта. Судьбу матча решил автогол нападающего «Болоньи» Сантьяго Кастро.

На 51-й минуте полузащитник «Болоньи» Томмазо Побега получил прям красную карточку.

В турнирной таблице «Болонья», имея в своем активе 28 очков, занимает седьмое место. «Верона» набрала 18 пунктов и занимает 16-ю позицию.

Серия А. 18-й тур. 30 декабря

Болонья – Верона – 2:3

Голы: Домингес, 20, 58 – Сарр, 38, Тенгстедт, 45+2, Кастро, 89 (автогол)

Удаления: Побега, 51

Фотогалерея:

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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