Коваленко – в запасе Специи на матч с Фиорентиной

Сегодня, 14 февраля «Специя» в 25-м туре Серии А примет «Фиорентину». Начало матча – в 21:45 по Киеву.
Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко остался в запасе своей команды на матч.
Состав «Специи»: Проведель, Амиан, Эрлич, Николау, Реца, Кивиор, Сала, Гьяси, Маджоре, Верде, Манай
Запас: Зут, Зовко, Бурабия, Коваленко, Христов, Нзола, Колли, Феррер, Антист, Агудело, Нгиамба, Бертола
Отметим, что сегодня, 14 февраля Коваленко отмечает свой 26-й день рождения.
📌 STARTING XI— Spezia Calcio (@acspezia) February 14, 2022
🦅 Le undici Aquile in campo per #SpeziaFiorentina
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Источник — Serie A
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