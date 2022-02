Коваленко – в запасе Специи на матч с Фиорентиной

Сегодня, 14 февраля «Специя» в 25-м туре Серии А примет «Фиорентину». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко остался в запасе своей команды на матч.

Состав «Специи»: Проведель, Амиан, Эрлич, Николау, Реца, Кивиор, Сала, Гьяси, Маджоре, Верде, Манай

Запас: Зут, Зовко, Бурабия, Коваленко, Христов, Нзола, Колли, Феррер, Антист, Агудело, Нгиамба, Бертола

Отметим, что сегодня, 14 февраля Коваленко отмечает свой 26-й день рождения.

