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  4. Недоволен ситуацией. Шевченко раскритиковал звездного игрока Милана
Италия
31 января 2025, 11:46 |
616
0

Недоволен ситуацией. Шевченко раскритиковал звездного игрока Милана

Легендарный украинец высказался о Рафаэле Леау

31 января 2025, 11:46 |
616
0
Недоволен ситуацией. Шевченко раскритиковал звездного игрока Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Эксигрейщик сборной Украины, а ныне президент Украинской ассоциации футбола, Андрей Шевченко прокомментировал нынешнюю ситуацию в бывшем клубе «Милан».

Обладатель Золотого мяча-2004 подверг критике португальскую звезду Рафаэля Леау за ненадлежащее отношение к делу.

«У клуба «Милан» нет последователей. Леау – не лидер. Если он хочет быть важным игроком и войти в историю Милана, он должен дать гораздо большее. Ходить во время игры неприемлемо, если ты играешь за «Милан», давление ощущается каждый раз, когда он выходит на поле, и ты должен желать только того, что перед вами», – сказал Шевченко.

Напомним, что Шевченко суммарно провел в составе «дьяволов» восемь лет. На счету Андрея 322 поединка за Милан во всех турнирах. К тому же форвард 175 раз забивал в ворота соперников, а также 46 раз ассистировал партнерам.

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Андрей Шевченко Рафаэл Леау Милан чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрій Вітренко Источник: La Stampa
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