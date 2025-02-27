«Может тренироваться, но...» Итальянский журналист раскрыл проблему Довбика

Итальянский журналист Энрико Камелио критически оценил выступления за Рому украинского форварда Артема Довбика.

«Мне не нравится Довбик. Для меня это была неудачная покупка. В общей сложности «Рома» на него и Абрахама потратила около 85 миллионов евро. Можно сказать, мы ожидали чего-нибудь большего. Боюсь, что в следующем году «Роме» придется снова выйти на рынок, чтобы подписать центрального нападающего.

Мне сказали, что Довбик может тренироваться, но его держат в покое, чтобы помочь ему восстановиться после воспаления в колене.

На мой взгляд, Шомуродов лучше контролирует мяч, чем Довбик. Украинцу редко удается достойные остановки мяча, чтобы помочь своим партнерам по команде. Да, в дерби он сделал пару великолепных передач, одна из которых была довольно удачной. Но объективно мы ждали от Артема гораздо большего», – сказал Камелио в эфире Radio Lo Sport.

Сообщалось, что Довбик пропустил тренировку перед матчем с «Комо».