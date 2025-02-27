«Может тренироваться, но...» Итальянский журналист раскрыл проблему Довбика
Энрико Камелио разочаровался в украинце
Итальянский журналист Энрико Камелио критически оценил выступления за Рому украинского форварда Артема Довбика.
«Мне не нравится Довбик. Для меня это была неудачная покупка. В общей сложности «Рома» на него и Абрахама потратила около 85 миллионов евро. Можно сказать, мы ожидали чего-нибудь большего. Боюсь, что в следующем году «Роме» придется снова выйти на рынок, чтобы подписать центрального нападающего.
Мне сказали, что Довбик может тренироваться, но его держат в покое, чтобы помочь ему восстановиться после воспаления в колене.
На мой взгляд, Шомуродов лучше контролирует мяч, чем Довбик. Украинцу редко удается достойные остановки мяча, чтобы помочь своим партнерам по команде. Да, в дерби он сделал пару великолепных передач, одна из которых была довольно удачной. Но объективно мы ждали от Артема гораздо большего», – сказал Камелио в эфире Radio Lo Sport.
Сообщалось, что Довбик пропустил тренировку перед матчем с «Комо».
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