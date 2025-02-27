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Италия
27 февраля 2025, 22:45 | Обновлено 27 февраля 2025, 22:46
786
2

«Может тренироваться, но...» Итальянский журналист раскрыл проблему Довбика

Энрико Камелио разочаровался в украинце

27 февраля 2025, 22:45 | Обновлено 27 февраля 2025, 22:46
786
2
«Может тренироваться, но...» Итальянский журналист раскрыл проблему Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Энрико Камелио критически оценил выступления за Рому украинского форварда Артема Довбика.

«Мне не нравится Довбик. Для меня это была неудачная покупка. В общей сложности «Рома» на него и Абрахама потратила около 85 миллионов евро. Можно сказать, мы ожидали чего-нибудь большего. Боюсь, что в следующем году «Роме» придется снова выйти на рынок, чтобы подписать центрального нападающего.

Мне сказали, что Довбик может тренироваться, но его держат в покое, чтобы помочь ему восстановиться после воспаления в колене.

На мой взгляд, Шомуродов лучше контролирует мяч, чем Довбик. Украинцу редко удается достойные остановки мяча, чтобы помочь своим партнерам по команде. Да, в дерби он сделал пару великолепных передач, одна из которых была довольно удачной. Но объективно мы ждали от Артема гораздо большего», – сказал Камелио в эфире Radio Lo Sport.

Сообщалось, что Довбик пропустил тренировку перед матчем с «Комо».

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Эльдор Шомуродов
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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ivankondrat96
Купили кращого бомбардира Ла Ліги і очікували зливи голів. Але Жирона грала не так, як Рома зараз. І від травм чи проблем зі здоров'ям ніхто з професійних футболістів не застрахований.
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