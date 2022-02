ВИДЕО. Очень важный гол. Украинец Руслан Малиновский забил Ювентусу

13 февраля в 21:45 прошел матч 25-го тура Серии A между командами «Аталанта» и «Ювентус» (1:1).

Украинец Руслан Малиновский забил гол на 76-й минуте, открыв счет в матче (1:0). Отметим, что хавбек «Аталанты» вышел на замену на 60-й минуте вместо Луиса Муриэля.

Малиновский разрядил свою п​​​​​​ушку со штрафного, отправив мяч точно в левый угол ворот Щенсны! Это уже 5-й гол Руслана в сезоне из-за пределов штрафной площади (лидер турнира Серии A по этому показателю).

Правда, удержать перевес команде из Бергамо не удалось. Данило сравнял счет для «Юве» на 90+2 минуте (1:1).

#AtalantaJuve | 1-0 | 76‘



⚽ GOOOOOOOOOOL RUSLAAAAAAN MALINOVSKYIIIII!!!



🔥 #Malinovskyi per il vantaggio #Atalanta!!!

🔥 @malinovskyi18 breaks the deadlock!!!! We lead!!!



Powered by @play_eFootball#GoAtalantaGo ⚫🔵