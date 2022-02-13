25-й тур
Аталанта
1 : 1
Ювентус
13.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Гола Малиновского не хватило. Аталанта сыграла вничью с Ювентусом

«Ювентус» в компенсированное время вырвал ничью в матче против «Аталанты»

  • 13.02.2022 23:42
  • 1342 просмотра
  • 5 комментариев
Гола Малиновского не хватило. Аталанта сыграла вничью с Ювентусом
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 13-го февраля, состоялся матч 25-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» принимала «Ювентус». Встреча, которая прошла в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум», завершилась вничью 1:1. 

Команды имели множество моментов забить и показали интересный футбол, однако голы зрители увидели лишь под завершение встречи. Так, очередной гол удалось забить украинскому полузащитнику Руслану Малиновскому, который не попал в стартовый состав, а появился на поле во втором тайме, сменив Муриэля. Именно украинец на 76-й минуте открыл счет в матче, красиво пробив в верхний угол ворот Щесны со штрафного.

Getty Images/Global Images Ukraine

Казалось, что победа уже в руках у команды Гасперини, но «Ювентус» таки смог вырвать ничью уже в компенсированное время благодаря голу Данило, который результативно замкнул головой навес с углового от Дибалы. 

После этой встречи обе команды остались на своих прежних позициях. «Ювентус» набрал 46 очков и продолжает занимать 4-ю строчку, «Аталанта» же имеет на 2 очка меньше, занимает пятое место. Но стоит отметить, что команда из Бергамо имеет игру в запасе.

Итальянская Серия А. 25 тур.

«Аталанта» – «Ювентус» – 1:1

 Данило (90+2) - Малиновский (76)

 Джимсити (35), Хатебур (36), Толой (67) – Данило (38), Влахович (42), Де Лихт (75)

«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Демирал, Джимсити, Хатебур, Де Рон, Фройлер, Дзаппакоста (Меле, 61), Коопмейнерс, Бога (Пашалич, 90+1), Муриэль (Малиновский, 61)

«Ювентус»: Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи (Куадрадо, 80), Де Шильо, Маккенни (Кин, 82), Локателли, Рабио (Артур, 87), Дибала, Влахович, Мората

Арбитр: Маурицио Мариани

Стадион: «Гевисс Стэдиум» (Бергамо, Италия)

АТАЛАНТА - ЮВЕНТУС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Тарас Чубак, 13.02.2022 23:52
    +2
    Аталанта як завжди....А от Маліна наче у чудовій формі, дуже круто вийшов на заміну навіть якщо не брати до уваги гол, багато руху, зарядженність, техніка і мінімум браку, давно такого запалу від нього не бачив, на Юве у нього наче особливий настрій
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    Tasha19, 13.02.2022 23:54
    +1
    Просто роскішний гол від Маліни. Шкода, що не втримали переможний рахунок
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    romanchik.8409, 13.02.2022 23:50
    +1
    Голесо хорош
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    Ёкарный Бабай, 13.02.2022 23:45
    +1
    Haha, classic!
    Специалист по Ювентусу решает, команда разбазаривает преимущество..
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    online
    Тарас Чубак, 14.02.2022 00:07
    0
    Mac_Gyver, 13.02.2022 23:58
    Комментатор с "футбол-1" сказал, что руководство Юве просто обязано купить Малину. Уже хотя бы для того, чтобы ликвидировать эту угрозу со стороны Аталанты. Малина сегодня разрывал как никогда.
    навіть якщо б була така можливість то це дуже ризиковано. По перше у Юве набагато більша конкуренція і проблема з практикою ймовірно з'явиться бо Маліна не стабільний гравець, по друге Юве не виглядає набагато сильнішим клубом вже не перший сезон і ймовірність будь-якого трофею +- однакова, а вага зовсім різна, взяти будь-який трофей з Аталантою це історія. І головне вболівальники в Італії зараз його обожнюють, але потім з'їдять
    Ссылка
    online
    Mac_Gyver, 13.02.2022 23:58
    0
    Комментатор с "футбол-1" сказал, что руководство Юве просто обязано купить Малину. Уже хотя бы для того, чтобы ликвидировать эту угрозу со стороны Аталанты. Малина сегодня разрывал как никогда.
    Ссылка
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