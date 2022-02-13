Гола Малиновского не хватило. Аталанта сыграла вничью с Ювентусом

В воскресенье, 13-го февраля, состоялся матч 25-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» принимала «Ювентус». Встреча, которая прошла в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум», завершилась вничью 1:1.

Команды имели множество моментов забить и показали интересный футбол, однако голы зрители увидели лишь под завершение встречи. Так, очередной гол удалось забить украинскому полузащитнику Руслану Малиновскому, который не попал в стартовый состав, а появился на поле во втором тайме, сменив Муриэля. Именно украинец на 76-й минуте открыл счет в матче, красиво пробив в верхний угол ворот Щесны со штрафного.

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Казалось, что победа уже в руках у команды Гасперини, но «Ювентус» таки смог вырвать ничью уже в компенсированное время благодаря голу Данило, который результативно замкнул головой навес с углового от Дибалы.

После этой встречи обе команды остались на своих прежних позициях. «Ювентус» набрал 46 очков и продолжает занимать 4-ю строчку, «Аталанта» же имеет на 2 очка меньше, занимает пятое место. Но стоит отметить, что команда из Бергамо имеет игру в запасе.

Итальянская Серия А. 25 тур.

«Аталанта» – «Ювентус» – 1:1

Данило (90+2) - Малиновский (76)

Джимсити (35), Хатебур (36), Толой (67) – Данило (38), Влахович (42), Де Лихт (75)

«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Демирал, Джимсити, Хатебур, Де Рон, Фройлер, Дзаппакоста (Меле, 61), Коопмейнерс, Бога (Пашалич, 90+1), Муриэль (Малиновский, 61)

«Ювентус»: Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи (Куадрадо, 80), Де Шильо, Маккенни (Кин, 82), Локателли, Рабио (Артур, 87), Дибала, Влахович, Мората

Арбитр: Маурицио Мариани

Стадион: «Гевисс Стэдиум» (Бергамо, Италия)

АТАЛАНТА - ЮВЕНТУС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА