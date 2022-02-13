Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок прямых конкурентов в борьбе за место в топ-4

  • 13.02.2022 08:10
  • 174 просмотра
  • 0 комментариев
Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 13 февраля, в Бергамо состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» на домашнем стадионе «Гевисс Стэдиум» примет «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Аталанта

 

К команде Джан Пьеро Гасперини повышенное внимание со стороны украинских болельщиков, поскольку в её составе выступает лидер сборной Украины Руслан Малиновский. Сейчас «Аталанта» ведет борьбу за 4 место в турнирной таблице, и главным конкурентом является как раз предстоящий соперник.

Учитывая, что от третьей позиции отставание составляет девять баллов, именно «Аталанта» и «Ювентус» разыграют последнюю путевку в Лигу чемпионов. Сейчас их разделяет всего лишь два балла. Малиновский в этом сезоне провел 25 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 2 ассиста.

Ювентус

 

«Старая синьора» в прошлом сезоне прервала серию из девяти выигранных Скудетто подряд. Этот удар был таким сильным для руководства, что им пришлось вернуть на пост главного тренера Массимилиано Аллегри, который работал в клубе с 2014 по 2019 годы и добивался максимума из года в год в Серии А, однако так и не смог привести команду к триумфу в еврокубках.

Пока вернуться на вершину «Ювентусу» не удается. После 24 туров клуб имеет в активе 45 очков и отстает от миланского «Интера», который лидирует в турнирной таблице, на восемь баллов. Так что, по всей видимости, подопечные Аллегри будут бороться за четвертое место с «Аталантой», а также попытаются выиграть национальный Кубок и Лигу чемпионов.

Ориентировочные составы

«Аталанта»: Спортьелло – Дзаппакоста, Джимсити, Паломино, Меле, Копмейнерс, Фройлер, Малиновский, Пессина, Пашалич, Муриель.

«Ювентус»: Щенсный – Данило, Де Лигт, Кьеллини, Де Шильо, Артур, Рабьо, Закариа, Дибала, Мората, Влахович.

13 февраля, воскресенье

«Аталанта» – «Ювентус»
Бергамо. «Гевисс Стэдиум». 21:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:1
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
BETWINNER  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности