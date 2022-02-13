В воскресенье, 13 февраля, в Бергамо состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» на домашнем стадионе «Гевисс Стэдиум» примет «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Аталанта

К команде Джан Пьеро Гасперини повышенное внимание со стороны украинских болельщиков, поскольку в её составе выступает лидер сборной Украины Руслан Малиновский. Сейчас «Аталанта» ведет борьбу за 4 место в турнирной таблице, и главным конкурентом является как раз предстоящий соперник.

Учитывая, что от третьей позиции отставание составляет девять баллов, именно «Аталанта» и «Ювентус» разыграют последнюю путевку в Лигу чемпионов. Сейчас их разделяет всего лишь два балла. Малиновский в этом сезоне провел 25 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 2 ассиста.

Ювентус

«Старая синьора» в прошлом сезоне прервала серию из девяти выигранных Скудетто подряд. Этот удар был таким сильным для руководства, что им пришлось вернуть на пост главного тренера Массимилиано Аллегри, который работал в клубе с 2014 по 2019 годы и добивался максимума из года в год в Серии А, однако так и не смог привести команду к триумфу в еврокубках.

Пока вернуться на вершину «Ювентусу» не удается. После 24 туров клуб имеет в активе 45 очков и отстает от миланского «Интера», который лидирует в турнирной таблице, на восемь баллов. Так что, по всей видимости, подопечные Аллегри будут бороться за четвертое место с «Аталантой», а также попытаются выиграть национальный Кубок и Лигу чемпионов.

Ориентировочные составы

«Аталанта»: Спортьелло – Дзаппакоста, Джимсити, Паломино, Меле, Копмейнерс, Фройлер, Малиновский, Пессина, Пашалич, Муриель.

«Ювентус»: Щенсный – Данило, Де Лигт, Кьеллини, Де Шильо, Артур, Рабьо, Закариа, Дибала, Мората, Влахович.

13 февраля, воскресенье