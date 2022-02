Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Малиновский забил невероятный гол»

13 февраля в 21:45 прошел матч 25-го тура Серии A между командами «Аталанта» и «Ювентус» (1:1).

Украинец Руслан Малиновский забил гол на 76-й минуте, открыв счет в матче (1:0). Отметим, что хавбек «Аталанты» вышел на замену на 60-й минуте вместо Луиса Муриэля.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал игру.

«Было бы обидно проиграть матч после хорошей игры. Мы допустили ошибки в завершении атак, перед перерывом было три минуты ужаса, после того как мы легко потеряли мяч. Малиновский хорошо справился со штрафным. Это был невероятный гол, но Данило здорово сравнял счет.

Слишком много очков до лидеров таблицы. Мы просто пытаемся улучшить нашу игру, и нам нужно сделать шаг вперед. Нам надо превратить свои моменты в голы, вот где нужно работать лучше», — сказал Аллегри.

ВИДЕО. Очень важный гол. Украинец Руслан Малиновский забил Ювентусу.

