13 февраля в 21:45 прошел матч 25-го тура Серии A между командами «Аталанта» и «Ювентус» (1:1).
Украинец Руслан Малиновский забил гол на 76-й минуте, открыв счет в матче (1:0). Отметим, что хавбек «Аталанты» вышел на замену на 60-й минуте вместо Луиса Муриэля.
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка
Малиновский разрядил свою пушку со штрафного, отправив мяч точно в левый угол ворот Щенсны! Это уже 5-й гол Руслана в сезоне из-за пределов штрафной площади (лидер турнира Серии A по этому показателю).
Правда, удержать перевес команде из Бергамо не удалось. Данило сравнял счет для «Юве» на 90+2 минуте (1:1).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Данило Да Сильва (Ювентус).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
Источник — Sport.ua
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