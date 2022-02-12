В воскресенье, 13-го февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» примет «Ювентус». Встреча пройдет в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

«Аталанта» нашего украинского полузащитника Руслана Малиновского слегка затормозила в гонке за Скудетто. После 23 сыгранных матчей команда из Бергамо занимает 5-ю строчку в таблице Серии А, имея в своем активе 43 очка.

Последняя победа команды датируется в начале января, когда был разгромлен «Удинезе», дальше было две ничьих с «Интером» и «Лацио», а в предыдущем туре команда сенсационно уступила «Кальяри». Не задались дела и в Кубке Италии, подопечные Гасперини проиграли в 1/4 «Фиорентине».

«Ювентус» же наоборот добавил и ворвался в борьбу за чемпионство. С 21 по 24-й тур туринский коллектив набрал 10 очков в 4 матчах, испортила победную статистику ничья с «Миланом». «Ювентус» расположился на одну позицию выше «Аталанты» (45 очков), но клуб из Бергамо имеет матч в запасе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» – «Ювентус».