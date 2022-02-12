25-й тур
Аталанта
0 : 0
Ювентус
13.02.2022 21:45   ТВ-трансляция: 

Аталанта – Ювентус. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 25-го тура итальянской Серии А

  • 12.02.2022 18:20
  • 128 просмотров
  • 0 комментариев
Аталанта – Ювентус. Текстовая трансляция матча
© Getty Images

В воскресенье, 13-го февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» примет «Ювентус». Встреча пройдет в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

«Аталанта» нашего украинского полузащитника Руслана Малиновского слегка затормозила в гонке за Скудетто. После 23 сыгранных матчей команда из Бергамо занимает 5-ю строчку в таблице Серии А, имея в своем активе 43 очка. 
Последняя победа команды датируется в начале января, когда был разгромлен «Удинезе», дальше было две ничьих с «Интером» и «Лацио», а в предыдущем туре команда сенсационно уступила «Кальяри». Не задались дела и в Кубке Италии, подопечные Гасперини проиграли в 1/4 «Фиорентине».

«Ювентус» же наоборот добавил и ворвался в борьбу за чемпионство. С 21 по 24-й тур туринский коллектив набрал 10 очков в 4 матчах, испортила победную статистику ничья с «Миланом». «Ювентус» расположился на одну позицию выше «Аталанты» (45 очков), но клуб из Бергамо имеет матч в запасе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» – «Ювентус».

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
BETWINNER  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности