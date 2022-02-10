На последних секундах. Аталанта Малиновского драматично вылетела из Кубка

«Аталанта» в матче четвертьфинала Кубка Италии играла против «Фиорентины». Украинский хавбек бергамцев Руслан Малиновский вышел в основном составе.
В итоге «Аталанта» проиграла флорентийской команде со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 90+4 минуте.
Малиновский провел на поле 74 минуты.
Кубок Италии. 1/4 финала
Аталанта - Фиорентина 2:3
Голы: Дзаппакоста, 30, Бога, 56 - Пентек, 9 (с пен), 71, Миленкович, 90+4
Аталанта: Муссо, Джимсити, Демирал, Паломино (Купмейнерс, 37), Хатебор, де Роон, Фройлер, Дзаппакоста, Малиновский (Муриэль, 74), Бога, Пашалич (Пессина, 74)
Фиорентина: Террасиано, Одриосола, Куарта, Игор, Бираги, Торрейра, Кастровилли (Бонавентура, 59), Мале (Миленкович 81), Гонсалес (Соттил, 60), Сапунара (Иконе, 75), Пентек
Удален: Куарта, 79
Источник — Sport.ua
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Малиновский стал играть за Аталанту как за Сборную. То есть он просто отсутствует на поле. Никаких опасных моментов, ничего. Просто трусцой туда-сюда бегает в середине поля, иногда залезет поближе к штрафной и стоит в окружении частоокола из ног соперника и просит мяч, который партнеры не могут ему отдать, потому что он закрыт.
У Малиновского вообще пропала скорость. Бегает так медленно, будто у него 10 кг лишнего веса. Хотя визуально вроде и не видно. Но он реально просто ходит пешком весь матч. В духе Коноплянки. От того и не может встроиться в ритм атаки, который задают партнеры, потому что те резко ускоряются, разворачиваются, мечутся.
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