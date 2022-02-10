Аталанта
2 : 3
Фиорентина
10.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

На последних секундах. Аталанта Малиновского драматично вылетела из Кубка

Пропустили на 90+4 минуте

  • 10.02.2022 21:01
  • 1430 просмотров
  • 4 комментария
На последних секундах. Аталанта Малиновского драматично вылетела из Кубка
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» в матче четвертьфинала Кубка Италии играла против «Фиорентины». Украинский хавбек бергамцев Руслан Малиновский вышел в основном составе.

В итоге «Аталанта» проиграла флорентийской команде со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 90+4 минуте.

Малиновский провел на поле 74 минуты.

Кубок Италии. 1/4 финала

Аталанта - Фиорентина 2:3
Голы: Дзаппакоста, 30, Бога, 56 - Пентек, 9 (с пен), 71, Миленкович, 90+4

Аталанта: Муссо, Джимсити, Демирал, Паломино (Купмейнерс, 37), Хатебор, де Роон, Фройлер, Дзаппакоста, Малиновский (Муриэль, 74), Бога, Пашалич (Пессина, 74)

Фиорентина: Террасиано, Одриосола, Куарта, Игор, Бираги, Торрейра, Кастровилли (Бонавентура, 59), Мале (Миленкович 81), Гонсалес (Соттил, 60), Сапунара (Иконе, 75), Пентек

Удален: Куарта, 79

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    anacreon, 10.02.2022 21:20
    0
    Аталанта шальными темпами летит на дно. Игры нет вообще. Причем начинает мяч степенно, с видом, будто они гранды и сейчас занесут. После чего пропускает мяч и начинает что-то атаковать, но всё выходит настолько криво и косо, что большую часть они просто бодаются за мяч, не в состоянии его удержать больше нескольких пасов. Мяч до штрафной просто не доходит, не говоря уже о опасных моментах.
    Малиновский стал играть за Аталанту как за Сборную. То есть он просто отсутствует на поле. Никаких опасных моментов, ничего. Просто трусцой туда-сюда бегает в середине поля, иногда залезет поближе к штрафной и стоит в окружении частоокола из ног соперника и просит мяч, который партнеры не могут ему отдать, потому что он закрыт.
    У Малиновского вообще пропала скорость. Бегает так медленно, будто у него 10 кг лишнего веса. Хотя визуально вроде и не видно. Но он реально просто ходит пешком весь матч. В духе Коноплянки. От того и не может встроиться в ритм атаки, который задают партнеры, потому что те резко ускоряются, разворачиваются, мечутся.
    Ссылка
    ., 10.02.2022 21:12
    0
    Труффальдины без шаров. Малина никакой. Но победа же была в кармане. Пеналь ни из чего, и ещё третий на свистке.)
    Ссылка
    Ёкарный Бабай, 10.02.2022 21:09
    0
    Фиорентина оба гола первых с пенальти, что первый на линии, полчаса пересматривали, что второй. Можно сказать выиграть ей повезло, игра была абсолютно равная. Аталанта удивляет тем, что на выезде играет лучше чем дома, дома почему-то ужасные результаты и качество игры.
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    online
    Saar, 10.02.2022 21:02
    0
    🤣
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