В четверг, 10 января, в Бергамо состоится матч 1/4 финала Кубка Италии по футболу, в котором местная «Аталанта» примет «Фиорентину». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Аталанта

К команде Джан Пьеро Гасперини повышенное внимание со стороны украинских болельщиков, поскольку в её составе выступает лидер сборной Украины Руслан Малиновский. В этом сезоне 28-летний полузащитник успел провести 24 поединка во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал две голевые передачи. Пока не очень впечатляет, так как в прошлом сезоне Руслан повысил ожидания болельщиков, став лучшим ассистентом чемпионата Италии.

В Серии А «Аталанта» за 22 сыгранных матча набрала 43 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от третьего, на котором «Наполи», на шесть баллов. В Кубке в 1/8 финала бергамаски обыграли «Венецию» (2:0) и теперь наверняка постараются повторить свой триумф 60-летней давности. В сезоне 1962/63 «Аталанта» первый и пока единственный раз в истории выиграла этот турнир.

Фиорентина

В этом сезоне «фиалки» под руководством нового главного тренера Винченцо Итальяно снова расцвели. Клуб из Флоренции пять сезонов кряду не мог попасть в еврокубки, где в свое время наводил шороху. Но восьмая строчка с 36 набранными очками после 24 туров внушают оптимизм, ведь в прошлом году «Фиорентина» была близка к зоне вылета.

В своей истории флорентийцы сразу 10 раз играли в финале Кубка Италии, выиграть трофей им удалось в шести случаях. Вот только последний триумф датирован 2001-м годом. С тех пор многое изменилось, «Фиорентина» уже не является той грозной силой. Еще сложнее команде Винченцо Итальяно будет после продажи главной звезды Душана Влаховича в «Ювентус».

Ориентировочные составы

«Аталанта»: Муссо – Дзаппакоста, Джимсити, Паломино, Пеццелла, Копмейнерс, Фройлер, Малиновский, Пессина, Пашалич, Муриэль.

«Фиорентина»: Терраччано – Венути, Миленкович, Настасич, Бираги, Торрейра, Дункан, Бонавентура, Кальехон, Соттиль, Кабрал.

10 февраля, четверг