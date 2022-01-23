23-й тур
Милан
0 : 0
Ювентус
23.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ибрагимович получил травму. Милан и Ювентус сыграли в нулевую ничью

«Милан» набрал 49 очков и занимает 3-е место в Серии A

  • 23.01.2022 23:45
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Ибрагимович получил травму. Милан и Ювентус сыграли в нулевую ничью
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» со счетом 0:0.

На 28-й минуте встречи форвард хозяев поля Златан Ибрагимович получил травму голеностопа и был заменен.

«Милан» набрал 49 очков и занимает 3-е место, «Ювентус» с 42 очками — на 5-й позиции.

Серия A. 23-й тур

Милан – Ювентус – 0:0

Милан: Меньян, Калабрия (Флоренци, 76), Романьоли, Эрнандес, Калюлю, Тонали, Диас (Беннасер, 61), Мессиас (Салемакерс, 61), Крунич, Ибрагимович (Жиру, 28), Леау (Ребич, 76).

Ювентус: Щенсны, Де Шильо, Кьеллини, Алекс Сандру, Ругани, Маккенни, Локателли (Артур, 65), Бентанкур (Рабьо, 90), Мората (Кин, 74), Дибала (Кулушевски, 90), Куадрадо (Бернардески, 66).

Предупреждения: Леан, 12, Мессиас, 42 – Локателли, 9, Кин, 89.

Судья: Орсато.

ФОТО. Златан Ибрагимович получил травму

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

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