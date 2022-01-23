Ибрагимович получил травму. Милан и Ювентус сыграли в нулевую ничью

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» со счетом 0:0.
На 28-й минуте встречи форвард хозяев поля Златан Ибрагимович получил травму голеностопа и был заменен.
«Милан» набрал 49 очков и занимает 3-е место, «Ювентус» с 42 очками — на 5-й позиции.
Серия A. 23-й тур
Милан – Ювентус – 0:0
Милан: Меньян, Калабрия (Флоренци, 76), Романьоли, Эрнандес, Калюлю, Тонали, Диас (Беннасер, 61), Мессиас (Салемакерс, 61), Крунич, Ибрагимович (Жиру, 28), Леау (Ребич, 76).
Ювентус: Щенсны, Де Шильо, Кьеллини, Алекс Сандру, Ругани, Маккенни, Локателли (Артур, 65), Бентанкур (Рабьо, 90), Мората (Кин, 74), Дибала (Кулушевски, 90), Куадрадо (Бернардески, 66).
Предупреждения: Леан, 12, Мессиас, 42 – Локателли, 9, Кин, 89.
Судья: Орсато.
ФОТО. Златан Ибрагимович получил травму
Источник — Sport.ua
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