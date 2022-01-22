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Милан
0 : 0
Ювентус
23.01.2022 21:45   ТВ-трансляция: 

Милан - Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Топ-матч тура в Серии A

  • 22.01.2022 20:57
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Милан - Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Очередной топ-матч чемпионата Италии состоится 23 января, когда «Милан» сыграет против «Ювентуса». Начало встречи в 21:45.

Милан

«Милан», как и в прошлом сезоне, продолжает битву за титул с соседями из «Интера». Пока получается достаточно неплохо. Команда Стефано Пиоли занимает 2-е место с отставанием от лидера в два пункта. Правда, у «Интера» есть матч в запасе. До прошлого тура Милан находился на серии из четырех побед, однако неделю назад случился неожиданный сбой - команда проиграла аутсайдеру «Специи» со счетом 1:2 (впрочем, не без грубой ошибки судьи).

Эта неудача позволила конкурентам «Наполи» и «Аталанте» немного сократить отставание.

Перед игрой с «Ювентусом» наставник не сможет рассчитывать на защитников Томори и Кьяера, но после вылета на Кубке Африки должен вернуться Беннасер.

Стефано Пиоли имеет позитивный баланс встреч с «Ювентусом» и может надеяться на позитивный исход.

Ювентус

В Италии многие критикуют нынешний стиль игры команды под руководством Массимилиано Аллегри. Туринцы провалили старт сезона, но сейчас сумели исправить ситуацию.

О битве за титул, наверное, речь не идет, но «Ювентус» поднялся на 5-е место и отстает от зоны Лиги чемпионов всего на 1 пункт. В Серии A команда играет не очень зрелищно, но как минимум эффективно. «Ювентус» находится на серии из 8 матчей без поражений и чувствует себя довольно позитивно.

Правда, недавно был упущен шанс выиграть Суперкубок Италии - поражение от «Интера». Аллегри в этот момент не может рассчитывать на ведущих игроков Леонардо Бонуччи и Федерико Кьезу.

23 января, воскресенье

Милан - Ювентус
 Милан. Начало в 21:45
Трансляция на Megogo
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник — Sport.ua

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