ВИДЕО. Юный фанат прорвался в техническую зону, чтобы сделать селфи с Руни

12 февраля «Дерби Каунти» проиграл матч 32-го раунда Чемпионшипа против «Мидлсбро» (1:4).



На 84-й минуте юный болельщик сумел прорваться в техническую зону и сделал несколько селфи с Уэйном Руни, который возглавляет «Дерби». Руни был немного шокирован, но не отказал фанату. После совместного фото Уэйн похлопал мальчика по спине, показав ему, что отсюда нужно быстро бежать.

“You’ve only come to see the Rooney” pic.twitter.com/3zcLMKuS5M