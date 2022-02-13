ВИДЕО. Юный фанат прорвался в техническую зону, чтобы сделать селфи с Руни

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  • 13.02.2022 13:06
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ВИДЕО. Юный фанат прорвался в техническую зону, чтобы сделать селфи с Руни

12 февраля «Дерби Каунти» проиграл матч 32-го раунда Чемпионшипа против «Мидлсбро» (1:4).
 
На 84-й минуте юный болельщик сумел прорваться в техническую зону и сделал несколько селфи с Уэйном Руни, который возглавляет «Дерби». Руни был немного шокирован, но не отказал фанату. После совместного фото Уэйн похлопал мальчика по спине, показав ему, что отсюда нужно быстро бежать.

Источник — Sport.ua

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