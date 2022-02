Чего ждать от Фрэнка Лэмпарда в Эвертоне?

В конце января «Эвертон», за который с недавних пор выступает украинский левый защитник Виталий Миколенко, получил нового главного тренера. После увольнения Рафаэля Бенитеса, который так и не сумел стабилизировать результаты и улучшить турнирную ситуацию «ирисок» в текущем сезоне, новым коучем команды из Ливерпуля стал легендарный экс-футболист «Вест Хэма» и «Челси» Фрэнк Лэмпард, который более года оставался безработным после ухода с поста наставника «синих» 25 января 2021-го.

Четыре кандидата

Изначально фаворитом в коучи «Эвертона» в прессе назывался Роберто Мартинес, который в настоящее время руководит национальной сборной Бельгии, а с 2013 по 2016 годы имел опыт наставничества в стане «ирисок». Собственно, последний фактор, как считалось, поможет боссам «Эвертона» договориться с самим Мартинесом, однако в последний момент все отнюдь не гладко пошло в вопросе согласования с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией. Там наотрез отказались досрочно отпускать своего наставника, даже на условиях совмещения должностей.

Исполняющим обязанности коуча «Эвертона» был назначен Данкан Фергюсон, который уже имел опыт аналогичной работы в 2019 году. Предполагалось даже, что 50-летний шотландец может получить шанс поработать с командой до конца сезона-2021/22 и доказать свою ценность, однако боссы «ирисок» имели на этот счет свои взгляды.

В частности, всерьез контактировал с «Эвертоном» на предмет работы португальский наставник Витор Перейра, который в конце декабря был уволен из «Фенербахче». Английские СМИ писали, что этот специалист лично общался с миноритарным владельцем «ирисок» Фархадом Мошири, которому представил свои взгляды на развитие клуба в ближайшее время. Якобы собственник «Эвертона» остался очень доволен результатами этого собеседования, и с Перейрой готовились заключить полноценный контракт.

Однако фанаты «Эвертона» крайне скептически восприняли возможный приход в их клуб Перейры. Они сомневались, что португалец, который провалился с «Фенербахче» в этом сезоне, сможет на ходу исправить проблемы «ирисок», и затеяли волну протестов, выражая собственное несогласие с этой кандидатурой. Благо, приблизительно в это же время в прессе всплыло еще одно интересное имя, которое ассоциировалось с «Эвертоном» - речь о Фрэнке Лэмпарде, назначение которого фанаты ливерпульской команды всецело поддержали.

"Pereira out. Lampard in"



Some Everton fans are protesting against the clubs board and showing their feelings about the potential new manager pic.twitter.com/WfnsFiTAZJ