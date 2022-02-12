Чего ждать от Фрэнка Лэмпарда в Эвертоне?

В конце января «Эвертон», за который с недавних пор выступает украинский левый защитник Виталий Миколенко, получил нового главного тренера. После увольнения Рафаэля Бенитеса, который так и не сумел стабилизировать результаты и улучшить турнирную ситуацию «ирисок» в текущем сезоне, новым коучем команды из Ливерпуля стал легендарный экс-футболист «Вест Хэма» и «Челси» Фрэнк Лэмпард, который более года оставался безработным после ухода с поста наставника «синих» 25 января 2021-го.

Четыре кандидата

Изначально фаворитом в коучи «Эвертона» в прессе назывался Роберто Мартинес, который в настоящее время руководит национальной сборной Бельгии, а с 2013 по 2016 годы имел опыт наставничества в стане «ирисок». Собственно, последний фактор, как считалось, поможет боссам «Эвертона» договориться с самим Мартинесом, однако в последний момент все отнюдь не гладко пошло в вопросе согласования с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией. Там наотрез отказались досрочно отпускать своего наставника, даже на условиях совмещения должностей.

Исполняющим обязанности коуча «Эвертона» был назначен Данкан Фергюсон, который уже имел опыт аналогичной работы в 2019 году. Предполагалось даже, что 50-летний шотландец может получить шанс поработать с командой до конца сезона-2021/22 и доказать свою ценность, однако боссы «ирисок» имели на этот счет свои взгляды.

В частности, всерьез контактировал с «Эвертоном» на предмет работы португальский наставник Витор Перейра, который в конце декабря был уволен из «Фенербахче». Английские СМИ писали, что этот специалист лично общался с миноритарным владельцем «ирисок» Фархадом Мошири, которому представил свои взгляды на развитие клуба в ближайшее время. Якобы собственник «Эвертона» остался очень доволен результатами этого собеседования, и с Перейрой готовились заключить полноценный контракт.

Однако фанаты «Эвертона» крайне скептически восприняли возможный приход в их клуб Перейры. Они сомневались, что португалец, который провалился с «Фенербахче» в этом сезоне, сможет на ходу исправить проблемы «ирисок», и затеяли волну протестов, выражая собственное несогласие с этой кандидатурой. Благо, приблизительно в это же время в прессе всплыло еще одно интересное имя, которое ассоциировалось с «Эвертоном» - речь о Фрэнке Лэмпарде, назначение которого фанаты ливерпульской команды всецело поддержали.

"Pereira out. Lampard in"



Some Everton fans are protesting against the clubs board and showing their feelings about the potential new manager pic.twitter.com/WfnsFiTAZJ — SportPesa Kenya (@SportPesa) January 26, 2022

Существовал и еще один вариант, при котором возглавить «Эвертон» мог нынешний коуч «Дерби» Уэйн Руни. Его возвращение на «Гудисон Парк» было бы невероятно красивой историей, однако пока экс-форвард сборной Англии решил отказаться от подобной возможности. Руни мотивировал свое решение желанием продолжить работу с «Дерби», который находится в крайне непростом положении в Чемпионшипе.

В итоге выбор Мошири и его советников был сделан в пользу Лэмпарда, с которым 31 января подписали контракт со сроком действия до 30 июня 2024 года…

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Непростой вызов для Фрэнка

Соглашаясь возглавить «Эвертон», Лэмпард не мог не понимать, на что идет. По сути, сейчас он сталкивается с самым сложным испытанием в своей непродолжительной тренерской карьере, ведь «ириски» впервые за несколько десятилетий реально стоят на краю пропасти, рискуя вылететь из Премьер-лиги по итогам сезона. На данный момент «Эвертон» опережает команды из зоны вылета всего на несколько очков, и пускай новая команда Лэмпарда имеет пару матчей в запасе, что является следствием декабрьско-январского коронавирусного кризиса в АПЛ, легко ей в битве аутсайдеров точно не будет.

Не облегчит жизнь Лэмпарду и обстановка, царящая вокруг команды. Несмотря на то, что фанаты «Эвертона» в целом положительно восприняли приход Фрэнка на пост наставника их команды, у них продолжается конфронтация с нынешним собственником клуба Фархадом Мошири. Решения последнего во многом и завели «ирисок» в глухой кут, выходить из которого ныне призван Лэмпард…

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Огромным преимуществом Лэмпарда в «Эвертоне» должно стать умение наставника качественно работать с молодыми исполнителями. В бытность тренером «Дерби» Фрэнк, согласно статистике, чаще остальных коучей Чемпионшипа делал ставку на футболистов в возрасте до 21 года. Такой подход оказался эффективным, ведь «бараны» финишировали в зоне плей-офф Чемпионшипа, а затем лишь в финале проиграли «Астон Вилле» путевку в Премьер-лигу.

Качественная работа с «Дерби» позволила Лэмпарду летом 2019 года получить приглашение от «Челси». «Синие» как раз собирались сделать ставку на имеющихся в наличии кадров и клубную молодежь, так как находились под действием трансферного бана и не имели возможности осуществлять входящие сделки. Благодаря такой политике и ставке на Лэмпарда, в первой команде «Челси» заиграли Мейсон Маунт, Тэмми Абрахам, Рис Джеймс, Билли Гилмор… Всего при Фрэнке за «синих» свои первые матчи на профессиональном уровне сыграли восемь выпускников академии, что является рекордным показателем для клуба в рамках одного сезона.

В «Эвертоне» у Лэмпарда также будет сразу несколько молодых талантов, над прогрессом которых тренеру придется как следует поработать, но их успех впоследствии может принести огромный плюс клубу. Конечно, украинским болельщикам хочется верить, что шаг вперед в своей карьере под руководством Фрэнка сумеет сделать 22-летний Виталий Миколенко, который и перебирался в АПЛ ради возможности прогрессировать, однако и помимо нашего земляка у «ирисок» хватает молодых талантов. Речь, прежде всего, о 19-летнем вингере Льюисе Доббине, 18-летнем полузащитнике Стэнли Миллзе, 19-летнем центральном защитнике Джарреде Брантуэйте, 20-летнем вингере Энтони Гордоне и его сверстнике правом защитнике Натане Паттерсоне, который был в январе подписан из шотландского «Рейнджерс» за 12,6 миллионов фунтов.

Указанные молодые футболисты при Лэмпарде могут сделать огромный рывок в своих карьерах, что позволит клубу несколько ограничить траты на трансферном рынке, которые за последние пять лет достигли показателя в полмиллиарда фунтов. Если говорить о соотношении цена/качество, то найдется немного клубов в Премьер-лиге, которые могли бы посоперничать с «Эвертоном» по упорству «зарывания денег в песок». В конце концов, у Мошири ныне серьезные проблемы, ведь он за последние годы понес убытки на сумму в 265 миллионов фунтов, что может побудить иранско-британского бизнесмена рассмотреть возможность продажи клуба.

Таким образом, в «Эвертоне» Лэмпард вновь столкнется с вопросом крайне непростой трансферной обстановки, при которой особых трат на усиление состава не предвидится, а вот работать с имеющимися игроками придется. И это может стать не только огромным плюсом для клуба, учитывая, как Фрэнк ранее развивал молодежь в «Дерби» и «Челси», но и лично для Виталия Миколенко, у которого формально нет серьезных конкурентов на позиции, а потому все зависит исключительно от него самого.

Первые успехи

Под руководством Лэмпарда «Эвертон» пока провел лишь два поединка. В Кубке Англии «ириски» разгромили «Брентфорд» (4:1), а вот в Премьер-лиге уступили такому же аутсайдеру с амбициями, как и сами – «Ньюкаслу» (1:3). Всего же безвыигрышная серия ливерпульской команды в чемпионате насчитывает уже шесть матчей…

Что правда, первых успехов Лэмпард в «Эвертоне» уже добился. В последний день работы трансферного окна «ирискам» удалось согласовать два потенциально очень полезных перехода – 25-летний Деле Алли, как утверждает Transfermarkt, перешел из «Тоттенхэма» на правах свободного агента, а вот 24-летнего Донни ван де Бека удалось на полгода выписать из «Манчестер Юнайтед» на условиях аренды.

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Оба последних новобранца «Эвертона» могут оказать колоссальное влияние на игру команды, если возвратятся в свои лучшие кондиции. Увы, ван де Бек в Манчестере преимущественно полировал банку запасных, не имея множества шансов проявить себя в Премьер-лиге, а Деле Алли в Лондоне попросту засиделся, хотя остается одним из наиболее талантливых полузащитников современности с английским паспортом. В частности, ряд британских экспертов неоднократно высказывались в пользу версии, что последние неудачи Алли вызваны исключительно слабой работой тренеров «Тоттенхэма», которые не находили подхода к полузащитнику.

Важно то, что и Донни ван де Бек, и Деле Алли – креатуры самого Лэмпарда. Перед осуществлением этих трансферов, как сообщали английские инсайдеры, у наставника состоялись личные разговоры с обоими полузащитниками, в ходе которых коуч убеждал тех перебраться на «Гудисон Парк», а также имел возможность оценить степени мотивации, имеющейся у потенциальных на тот момент новобранцев. А если так, то у наставника «Эвертона» есть видение, каким образом он поможет нидерландцу и англичанину реанимировать карьеры после неудач в последнее время.

Что можно констатировать прямо сейчас, так это серьезный риск и ответственность, которые Лэмпард взваливает на свои плечи. Они значительно выше, чем у Фрэнка было до этого в «Челси», так как на «Гудисон Парк» у нового наставника нет статуса клубной легенды, способной выступить своеобразной индульгенцией от провалов хотя бы на первое время. Да и в «Дерби» у Лэмпарда имелась «соломка», которую можно было подстелить при случае, ведь для него работа с «баранами» была первым тренерским опытом в карьере. Сейчас подобного практически нет, и пенять на провалы Бенитеса не получится, ведь Фрэнк прекрасно понимал и видел, куда идет.

«Эвертон» не вылетал из элиты английского футбола в течение последних 68 лет, а потому для фанатов «ирисок» не существует даже мысли о понижении в классе. Они ждут, что подопечные Лэмпарда смогут показать стремительный прогресс, и завершат сезон на более-менее достойной позиции в турнирной таблице. Именно поэтому осечка в виде вылета из АПЛ будет крайне дорого стоить для всех, ведь клуб она отправит в трясину Чемпионшипа, а в резюме тренера оставит жирную кляксу, из-за которой его кандидатура не будет уже столь презентабельна для других команд. Именно поэтому Лэмпард взялся за очень нелегкое, но крайне интригующее дело. Доведет ли он его до успеха? А вот это уже вопрос, ответа на который сегодня не знает никто…